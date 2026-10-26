¿Por qué no expulsaron a Carlos Álvarez tras taparse la boca en el América vs Pachuca?

El jugador de las Águilas protagonizó un momento polémico que fue revisado por el VAR, ¿qué dice la Ley Prestiani y por qué no lo expulsaron? Te explicamos

Carlos Álvarez se tapa la boca en el América vs Pachuca | Reuters/Captura: @TUDN

El América vs Pachuca de la jornada 14 del Apertura 2026 estuvo marcado por acciones arbitrales que generaron controversia, dos de ellas analizadas con intervención del VAR. Una de las jugadas ocurrió al minuto 20, cuando el árbitro Maximiliano Quintero Hernández señaló un penalti a favor de los Tuzos por una salida de Luis Ángel Malagón sobre Jorge Berlanga. Sin embargo, la revisión también dejó al descubierto una acción de Carlos Álvarez que pudo ser analizada bajo la llamada ‘Ley Prestianni’.

Todo comenzó con un centro al área del América que provocó la salida de Malagón. El guardameta intentó despejar el balón, pero terminó derribando a Jorge Berlanga, quien quedó tendido sobre el césped. El silbante consideró inicialmente que existía una infracción del portero azulcrema y señaló el punto penal, aunque posteriormente recibió el llamado del videoarbitraje para revisar la jugada.

Durante la revisión, las imágenes mostraron que Malagón hizo contacto primero con el balón y después impactó al futbolista de Pachuca. Sin embargo, también se observó un forcejeo entre Santiago Bueno y Berlanga, quienes se sujetaban mutuamente de las camisetas mientras disputaban la posición. Después de analizar las repeticiones, Quintero Hernández determinó que la salida del portero fue reglamentaria y anuló el penalti, por lo que el encuentro continuó sin que los Tuzos ejecutaran el disparo desde los once metros.

¿Qué hizo Carlos Álvarez tras el posible penal para Pachuca?

La intervención del videoarbitraje permitió observar otra situación que ocurrió mientras Berlanga permanecía en el suelo. Carlos Álvarez se acercó a Sergio Barreto, defensor de Pachuca, para intercambiar algunas palabras y, durante la conversación, el futbolista del América se cubrió la boca con la mano. La acción quedó registrada en las imágenes que se mostraron durante la revisión.

Barreto advirtió que Álvarez se había tapado la boca y se acercó al árbitro para señalar lo sucedido. El gesto fue observado durante la intervención del VAR, que se prolongó alrededor de cuatro minutos entre el análisis del penalti y las imágenes de la conversación. Sin embargo, el silbante no mostró tarjetas ni anunció una infracción relacionada con el intercambio entre ambos futbolistas.

La acción llamó la atención debido a la ‘Ley Prestianni’, una modificación reglamentaria que contempla la expulsión de jugadores que se cubren la boca en determinadas confrontaciones con sus adversarios. Aunque Álvarez realizó el gesto que aparece contemplado en la norma, el árbitro permitió que continuara en el terreno de juego.

¡NO HAY PENAL PARA PACHUCA! Malagón salió a disputar la pelota y se revisó un posible contacto con la cabeza de su rival que pudo significar penal para Pachuca. Tras revisar la jugada, el árbitro determinó que no había penal. https://t.co/KCdBFtjjB8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 26, 2026

¿Por qué Carlos Álvarez no fue expulsado por la ‘Ley Prestianni’?

La denominada ‘Ley Prestianni’ está contemplada en la Regla 12.4 de la International Football Association Board (IFAB), correspondiente a las medidas disciplinarias y las infracciones sancionables con expulsión. La modificación fue aprobada el 28 de abril de 2026 como una opción para las competiciones y establece textualmente lo siguiente:

“taparse la boca cuando se comunique con un adversario en una forma o situación provocadora, despreciable o exaltada (opción para las competiciones);”

Ley Prestiani en el documento del IFAF | https://theifab.com/

Una posible explicación de que Carlos Álvarez no recibiera la tarjeta roja es que el árbitro no consideró que su conversación con Sergio Barreto ocurriera de manera provocadora, burlona o en una situación de confrontación. El reglamento no establece que cualquier futbolista que se cubra la boca deba ser expulsado automáticamente, sino que exige valorar el contexto en el que se produce la acción. Tampoco se conoce públicamente qué palabras pronunció el jugador americanista, por lo que no es posible afirmar que haya existido una expresión ofensiva o discriminatoria.

¿Qué jugadores de la Liga MX han sido expulsados por la ‘Ley Prestianni’?

Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre se convirtió en el primer futbolista expulsado por la ‘Ley Prestianni’ en la Liga MX, durante el partido entre Tijuana y Tigres de la jornada 1 del Apertura 2026, disputado el 16 de julio. El delantero uruguayo se cubrió la boca mientras discutía con Jesús Gómez, jugador de Xolos. Tras revisar las imágenes del VAR, el árbitro Ismael Rosario López determinó su expulsión con tarjeta roja directa.

El segundo antecedente fue Julián Carranza, delantero de Necaxa, durante el enfrentamiento contra Toluca de la jornada 3, disputado el 2 de agosto. El argentino se tapó la boca durante una confrontación verbal con Federico Pereira, defensor de los Diablos Rojos, por lo que recibió la tarjeta roja. La Comisión Disciplinaria confirmó posteriormente un partido de suspensión bajo la causal 7, relacionada con cubrirse la boca durante una confrontación para ocultar insultos, expresiones discriminatorias, ofensas o provocaciones.

A diferencia de Aguirre y Carranza, Carlos Álvarez permaneció en el terreno de juego después de que se observara su conversación con Sergio Barreto. La decisión de Maximiliano Quintero Hernández dejó sin sanción disciplinaria el gesto del jugador americanista, mientras que la intervención del VAR terminó con la anulación del penalti que inicialmente había sido señalado a favor del Pachuca.