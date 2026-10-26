¡Crespo explota contra la cancha del Jalisco! Atlas va por la Liguilla y su técnico lanza fuerte reclamo

El técnico del Atlas destacó la valentía de su equipo, la aparición del delantero de cantera y el momento que atraviesan los rojinegros

Atlas consiguió una victoria ante Puebla que le permitió mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación, pero para Hernán Crespo el resultado tuvo un valor especial por la manera en que el equipo respondió ante un partido que se complicó. El técnico argentino reconoció que los rojinegros no mostraron su mejor versión futbolística, aunque destacó la valentía de sus jugadores para buscar el resultado.

“El equipo fue muy valiente, se rebeló”, señaló Crespo después del encuentro. El entrenador explicó que la carga de partidos también influyó, pues Atlas disputó su tercer compromiso en un lapso de seis o siete días, una situación que exigió al plantel tanto en lo físico como en lo futbolístico.

El triunfo también tuvo como protagonista a Pepe Martín, delantero formado en la cantera rojinegra que ingresó desde la banca y terminó siendo decisivo. Crespo destacó el trabajo que el atacante realiza durante los entrenamientos y consideró que su aparición fue resultado del proceso que ha seguido con el primer equipo.

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Pepe Martín responde cuando Atlas más lo necesitaba

Crespo no dudó en reconocer el desempeño del joven delantero y descartó que su actuación haya sido producto de la casualidad. Para el técnico, Martín cuenta con una característica que puede resultar determinante para cualquier atacante: su capacidad para buscar constantemente el arco rival.

“Yo creo que lo de Pepe no es casualidad; él ya tiene ese olfato goleador, le gusta el arco de enfrente”, explicó Crespo. El entrenador señaló que solo era cuestión de esperar el momento en que el futbolista tuviera una oportunidad clara para demostrar esa capacidad.

El técnico también destacó la personalidad del atacante y su disciplina diaria. “Es un chico muy serio, muy trabajador, que vive en cada entrenamiento para y por el gol”, afirmó Crespo, quien valoró que la cantera vuelva a aportar soluciones en un momento importante del torneo.

“Lo necesitábamos y apareció”, resumió el entrenador sobre Martín, quien recibió una oportunidad y respondió en un partido en el que Atlas tuvo que sobreponerse a diferentes circunstancias.

Crespo reconoce que Atlas todavía está en construcción

Aunque la victoria permitió a los rojinegros mantenerse en la parte alta de la clasificación, Crespo evitó presentar al equipo como un proyecto terminado. El entrenador reconoció que todavía existen aspectos por corregir y reforzar, pero también destacó que los jugadores han respondido a las exigencias del torneo.

Atlas llegó al encuentro después de la derrota ante América y tuvo que afrontar nuevamente un partido exigente pocos días después. Para Crespo, el equipo logró recuperarse en un contexto que no era sencillo y mostró una respuesta que le permite continuar en la pelea por los primeros lugares.

“Seguimos siendo un equipo en construcción, es parte del proceso”, explicó el técnico. Crespo consideró que la posición que ocupa actualmente Atlas en la clasificación es consecuencia directa del trabajo de sus jugadores. “Hoy la tabla de posiciones nos sonríe y esto es solo mérito de los muchachos”, afirmó.

La cancha también preocupa a Crespo

Otro de los temas que abordó el entrenador fue el estado de la cancha del Estadio Jalisco. Ante la cercanía de la Liguilla, Crespo reconoció que no se siente cómodo con las condiciones del terreno de juego y señaló que se trata de un aspecto que también debe mejorar dentro del proyecto del club.

“Yo lo dije en su momento: no estoy de acuerdo ni me siento cómodo, y el equipo tampoco está cómodo con el campo de juego”, explicó.

Crespo aclaró que no pretende utilizar el estado de la cancha como una justificación por los resultados. Consideró que es un factor evidente, pero que no está bajo el control directo del cuerpo técnico ni de los futbolistas.

“Es algo que no podemos controlar y nos adaptaremos a todo lo que nos está pasando”, señaló el argentino, quien insistió en que existen aspectos por mejorar tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Atlas mira hacia el cierre con calma

Después del triunfo ante Puebla, Atlas afrontará las últimas jornadas de la fase regular con la posibilidad de mantenerse entre los primeros lugares. El siguiente compromiso será como visitante ante Atlético de San Luis, un escenario que Crespo no considera un problema, aunque reconoció que prefiere jugar ante su afición. “A mí me gusta jugar de local, me encanta con mi gente. Pero bueno, el reglamento dice que jugamos de visitante”, comentó.

El técnico argentino destacó que Atlas continuará en la parte alta de la clasificación, pero pidió mantener la calma y no perder de vista que todavía existe margen para mejorar. “El equipo todavía puede mejorar mucho. Tiene margen y talento”, aseguró Crespo.

La victoria ante Puebla dejó varias señales para Atlas: la cantera volvió a responder con Pepe Martín, Kevin Zenón continúa consolidándose y el equipo mantiene su lugar entre los primeros puestos. Crespo, mientras tanto, insiste en que el proyecto todavía está en construcción y que el objetivo será mantener el crecimiento durante el cierre del Apertura 2026.