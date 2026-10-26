¡Clásico de locura! Tigres remonta ante Rayadas y el empate termina con dos expulsadas

Monterrey llegó a tener dos goles de ventaja, pero Tigres reaccionó antes de que las visitantes terminaran el partido con nueve jugadoras

Kgatlana rescata a Tigres ante Rayadas en un Clásico de cuatro goles. Imago 7

Tigres y Rayadas de Monterrey empataron 2-2 en el Clásico Regio Femenil, en un partido que tuvo remontada, goles y dos expulsiones en el tramo final del juego de la jornada 12 del Apertura 2026. Monterrey llegó a tener una ventaja de dos anotaciones, pero las felinas reaccionaron antes de que las visitantes terminaran con nueve jugadoras.

El encuentro comenzó con aproximaciones de ambos equipos. Tigres tuvo el primer aviso al minuto 1, con un disparo que se fue desviado, aunque Rayadas respondió rápidamente con un centro desde la banda derecha. Las visitantes comenzaron a tomar el control de las acciones y generaron varias llegadas durante los primeros minutos.

Rayadas toma ventaja en el primer tiempo

La insistencia de Monterrey encontró recompensa al minuto 12. Aerial Chavarin abrió el marcador con un remate que puso a Rayadas en ventaja. Tigres intentó reaccionar con centros y aproximaciones por las bandas, pero la defensa visitante logró contener los ataques.

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Las felinas tuvieron algunas oportunidades para igualar, pero Rayadas mantuvo el control del partido. Al minuto 27, Aerial Chavarin asistió a Lucía García, quien apareció dentro del área para marcar el 2-0.

Tigres no bajó los brazos y continuó buscando espacios para acercarse en el marcador. En el tiempo agregado de la primera mitad llegó la respuesta. Al 45+4, Thembi Kgatlana recibió el balón por una de las bandas y sacó un disparo cruzado al segundo poste para marcar el 2-1.

El gol permitió a Tigres irse al descanso con una diferencia mínima y cambió el panorama para la segunda mitad.

Kgatlana completa su doblete y Tigres empata

El complemento comenzó con Tigres en busca del empate y Rayadas intentando administrar la ventaja. Las felinas utilizaron principalmente las bandas para generar peligro, aunque varios de sus centros fueron rechazados por la defensa visitante.

Rayadas también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Al minuto 54, un disparo se estrelló en el travesaño, mientras que Tigres respondió posteriormente con una llegada de Lindsey Thomas dentro del área que fue desviada por la defensa.

El encuentro comenzó a trabarse en la mitad de la cancha, pero Tigres mantuvo la presión. La insistencia tuvo recompensa al minuto 74, cuando nuevamente apareció Thembi Kgatlana para marcar su segundo gol de la noche y establecer el 2-2.

El empate llegó cuando ambos equipos todavía tenían 11 jugadoras sobre el terreno de juego. Por ello, la reacción de Tigres se produjo antes de las expulsiones y no fue consecuencia de una superioridad numérica.

Rayadas termina con nueve jugadoras

Después del empate, el partido entró en una fase de mayor tensión. Al minuto 82, Alexandra Godínez recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsada, por lo que Rayadas se quedó con 10 jugadoras.

Cuatro minutos después, Monterrey volvió a perder a una futbolista. Valeria del Campo recibió la tarjeta roja al minuto 86, dejando a Rayadas con nueve jugadoras para el cierre del encuentro.

Tigres intentó aprovechar la superioridad numérica durante los últimos minutos y se lanzó en busca del tercer gol. Las felinas generaron aproximaciones, pero la defensa de Rayadas consiguió proteger el empate y evitar una nueva anotación.

Tigres busca la remontada completa

El cierre fue de presión para las locales. Tigres mantuvo la posesión y buscó espacios ante una defensa de Rayadas que tuvo que multiplicarse para cubrir los huecos con dos futbolistas menos.

La árbitra agregó seis minutos de tiempo de compensación, pero el marcador ya no volvió a moverse. Tigres siguió atacando hasta el final, mientras Monterrey resistió para rescatar un punto después de haber desperdiciado una ventaja de dos goles.

Con el silbatazo final al 90+6, el Clásico Regio terminó 2-2. Rayadas dominó buena parte del primer tiempo y llegó a ponerse 2-0 arriba, pero Tigres reaccionó con un doblete de Thembi Kgatlana y consiguió el empate antes de las dos expulsiones de Monterrey.

El resultado dejó un partido dividido en dos momentos: primero, el dominio de Rayadas y su ventaja de dos goles; después, la reacción de Tigres y un cierre en el que Monterrey terminó con nueve jugadoras. Las felinas buscaron completar la remontada durante los últimos minutos, pero Rayadas logró sostener el empate.