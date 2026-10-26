¡Hasta las lágrimas! Guillermo Ochoa recibe inolvidable homenaje con América

Durante la proyección de sus mejores momentos con América, Ochoa no pudo contener la emoción y posteriormente realizó el volado entre los capitanes antes del inicio del partido

Ochoa, disfrutando al máximo su homenaje | Imago7

Las Águilas del América ofrecieron un emotivo homenaje para Guillermo Ochoa antes del partido ante Pachuca de la fecha 14 del Apertura 2026. Desde las horas previas al encuentro, el club organizó distintas actividades alrededor del Estadio Azteca para reconocer al guardameta y recordar su paso con la institución.

A las afueras del inmueble se develó un mural dedicado a ‘Paco Memo’, que permanecía cubierto por una serie de bufandas con la leyenda “Por S13mpre”. El mensaje utilizó el número 13, dorsal que Ochoa llevó durante su trayectoria con América. De igual forma se presentaron los títulos obtenidos por Ochoa Magaña en el club, incluido el título del Clausura 2005.

Impresionante mural en el Azteca | Imago7

La celebración también llegó a las tribunas. A los seguidores que acudieron al estadio se les entregó una playera y una cinta para la cabeza con la leyenda “Por S13mpre”, nuevamente con la referencia al número 13. De esta manera, el reconocimiento estuvo presente entre los aficionados desde antes del comienzo del partido.

El evento continuó dentro de la cancha. El terreno de juego del Estadio Azteca fue renombrado como “Memo Ochoa” como parte de las actividades organizadas para el exguardameta azulcrema. Además, los futbolistas del América salieron a realizar su calentamiento con camisetas que tenían el número 13 y la icónica frase.

La afición, disfrutando del homenaje a Paco Memo | Imago7

Uno de los momentos emotivos del día se vio cuando las pantallas del estadio comenzaron a proyectar un video con los mejores momentos de Ochoa durante su etapa con América. El recorrido por su trayectoria provocó una reacción del guardameta, quien no pudo contener las lágrimas mientras observaba su paso por el ‘Ave de las Tempestades’.

Además, mientras el canterano americanista revivía su paso por Coapa, un tifo se levantó en una de las cabeceras, en donde se veía la imagen de Ochoa, usando una de las nuevas playeras del América en la actual temporada.

Imponente tifo previo al juego | Imago7

Finalmente, el internacional con la Selección Mexicana también tuvo participación antes del inicio del partido. El exjugador fue invitado a realizar el volado entre los capitanes de América y Pachuca, una función que habitualmente corresponde al árbitro antes del silbatazo inicial. El momento permitió que el homenaje tuviera presencia dentro del protocolo previo al encuentro.

Así, el América convirtió el partido ante Pachuca en un reconocimiento a la trayectoria de Guillermo Ochoa, arquero surgido desde fuerzas básicas y que hoy tiene su nombre escrito con letras de oro en la historia del americanismo.