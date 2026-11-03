Karim López es enviado a la G League por Memphis Grizzlies: ¿Qué pasará con el mexicano?

El basquetbolista de 19 años trabajará con el Memphis Hustle tras registrar poca actividad en el inicio de la temporada 2026-27

Karim López, enviado a la G League | IMAGN IMAGES via Reuters

Karim López fue enviado al Memphis Hustle, equipo filial de los Memphis Grizzlies en la NBA G League, como parte de su proceso de adaptación durante su primera temporada en la NBA. La organización realizó el movimiento este martes 3 de noviembre, aunque se espera que el mexicano regrese al primer equipo en los próximos días.

El jugador de 19 años aprovechará su estancia con el equipo de desarrollo para entrenar y continuar con su preparación.

¿Por qué Karim López fue enviado a la NBA G League?

La decisión de Memphis responde a la necesidad de darle continuidad al trabajo del basquetbolista originario de Hermosillo, Sonora, quien ha tenido poca participación en el inicio de la temporada 2026-27.

López acumula siete minutos de juego, dos puntos, dos rebotes y un bloqueo en la campaña. Además, durante octubre presentó molestias en una rodilla que condicionaron su disponibilidad para algunos encuentros.

El mexicano tampoco ha conseguido establecerse en la rotación del entrenador Tuomas Iisalo, mientras los Grizzlies registran seis victorias consecutivas en el arranque del campeonato. Su incorporación al Memphis Hustle le permitirá trabajar con el cuerpo técnico de la filial sin perder su vínculo con la plantilla de la NBA.

¿Karim López regresará a jugar con los Memphis Grizzlies?

El movimiento no representa una salida definitiva de Karim López de los Grizzlies. La franquicia conserva sus derechos y puede reincorporarlo al plantel cuando lo considere necesario.

Según la información sobre su asignación, el mexicano trabajará con el Memphis Hustle durante el martes y existe la posibilidad de que vuelva a ser convocado para el compromiso del miércoles 4 de noviembre ante Indiana.

Por ahora, López continuará con su proceso de preparación mientras busca incrementar sus minutos en la NBA durante su temporada de debut.