Haas deja fuera a Esteban Ocon y adelanta el debut de Rafael Camara en la Fórmula 1

Una discusión durante el GP de México provocó la salida del piloto francés, quien no volverá a competir con la escudería en 2026

Esteban Ocón queda fuera de la Fórmula | Reuters/ @HaasF1Team

Esteban Ocon no volverá a competir con Haas durante la temporada 2026 de Fórmula 1. La escudería estadounidense confirmó que el piloto francés quedó fuera de sus planes para las carreras restantes del campeonato, después de un enfrentamiento con integrantes del equipo durante el Gran Premio de México.

La decisión fue tomada por Ayao Komatsu, director de Haas, luego de una serie de desacuerdos con Ocon que terminaron por afectar su continuidad. El equipo también anunció que Rafael Camara, quien ya tenía un contrato para incorporarse en 2027, adelantará su debut en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Sao Paulo.

¿Qué pasó con Esteban Ocon en el Gran Premio de México?

La relación entre Ocon y Haas atravesaba un periodo de desacuerdos que terminó por desencadenar su salida durante el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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De acuerdo con la información difundida, una discusión entre el piloto y miembros de la escudería llevó a Komatsu a retirarlo de la alineación. El francés dejó de participar en las actividades del Gran Premio de México a partir del sábado y su lugar fue ocupado por el piloto de reserva Ryo Hirakawa.

El japonés consiguió terminar en la décima posición y sumó un punto en su primera carrera con el equipo. Tras lo ocurrido, Haas determinó que Ocon no regresaría al monoplaza durante el resto de la temporada. “Le hemos notificado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento de competición con TGR Haas F1 Team esta temporada”, explicó Komatsu.

El directivo señaló que la decisión respondió a los intereses deportivos de la escudería, aunque evitó revelar los detalles del conflicto. “Las conversaciones que finalmente tuvieron lugar entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno y continuaremos respetando la privacidad de las situaciones que ocurren a puerta cerrada”, agregó.

TGR Haas F1 Team can confirm that Esteban Ocon will no longer compete on its behalf in the 2026 FIA Formula 1 World Championship. Rafael Câmara will now partner Ollie Bearman in the team at the São Paulo Grand Prix. Rafael will make his Formula 1 debut on home-soil this year having last month been announced as one of TGR Haas F1 Team’s full-time driver signings for the 2027 FIA Formula 1 World Championship. #HaasF1 #F1 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 3, 2026

Rafael Camara debutará en la Fórmula 1 durante el GP de Sao Paulo

Con la salida de Ocon, Haas decidió adelantar la incorporación del brasileño Rafael Camara, quien estaba contemplado para convertirse en piloto titular a partir de 2027. El integrante del programa de desarrollo de Ferrari, que lidera el campeonato de Fórmula 2, conducirá el VF-26 durante el Gran Premio de Sao Paulo, donde compartirá equipo con Oliver Bearman.

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Aunque todavía no ha competido con un monoplaza de Fórmula 1 de 2026, Camara ha participado en cinco sesiones de pruebas con vehículos de temporadas anteriores: cuatro con el Ferrari SF-25 y una con el Haas VF-25.

Su participación con Haas se realizó en agosto, en el circuito de Portimao, Portugal, y fue uno de los factores que influyeron en la decisión del equipo de incorporarlo. “Sabemos de lo que Rafa es capaz y esperamos darle la bienvenida al equipo este fin de semana y trabajar con él durante su debut en Fórmula 1 conduciendo el VF-26 en Brasil”, afirmó Komatsu.

¿Quién reemplazará a Ocon en las últimas carreras de 2026?

Por ahora, Haas únicamente ha confirmado la participación de Camara en el Gran Premio de Sao Paulo. La escudería todavía debe definir quién acompañará a Bearman en las carreras de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Entre las alternativas se encuentran el propio brasileño y Ryo Hirakawa, quien ya tuvo actividad durante el Gran Premio de México. Mientras tanto, Ocon quedará sin asiento en Haas para el cierre de 2026 y podrá negociar su futuro con otros equipos, ya que su contrato no contempla su continuidad con la escudería estadounidense en 2027.