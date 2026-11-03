Un error de Le Normand encamina la victoria del Bayern ante el Atlético

El equipo alemán gana por primera vez como visitante ante los colchoneros, que comienzan con el pie izquierdo la semana clave en Champions y Liga

El Bayern vence al Atlético de Madrid en la Champions | OSCAR DEL POZO / AFP

El Atlético de Madrid reprobó su primera prueba en una semana clave para sus aspiraciones en Liga y Champions. El Bayern les ganó 2-0 para que los de Simeone estén en el limbo para avanzar al Playoff al llegar al punto medio de la fase de liga y con el partido clave ante el Barça en puerta el domingo. El equipo bávaro fue superior, pero el partido no tenía tiros al arco hasta que se equivocó Le Normand para regalar el primer tanto al inicio de la segunda parte.

¡Gooooool del Bayern! Karl supera a Oblak en el mano a mano y ya se van arriba los que hicieron el viaje desde Munich. 54′ | Atlético de Madrid 0-1 Bayern Munich #ChampionsLeagueEnFOX https://t.co/7bAjwcwvam — FOX (@somos_FOX) November 3, 2026

Sorprendió Simeone con su XI, incluyendo a Sorloth y a Le Normand para el partido. Al primero le tocó un partido de mucho sacrificio: correr y pelear pelotazos ante la falta de posesión de los colchoneros. El defensa lo hizo bien por 45 minutos, hasta el error que significó la derrota.

Sorloth generó las dos mejores del Atleti en la primera parte. La primera, apenas al minuto 2, dejó solo a Julián entrando al área. El argentino intentó el disparo de parte interna, a segundo poste, pero se fue largo. La segunda llegó 10 minutos después, ganando el balón en medio campo a Upamecano, arrastrando el balón hasta el área y metiendo el pase de la muerte que no encontró destinatario.

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El Bayern dominó la posesión, con 67% en la primera parte, pero no es que Oblak fuera figura. Fue un bucle infinito de balones al área que no encontraban destinatario. En ocasiones había una segunda jugada, algún disparo desde fuera del área, pero en 45 minutos no vimos un disparo al arco entre ambos equipos.

Todo cambió al arranque del segundo medio. Apenas al minuto 54, tras el enésimo rechace defensivo, Le Normand cortó un pase que buscaba a Kane y trató de salir jugando, sin darse cuenta que por la espalda estaba Lennart Karl, dispuesto a robarle la cartera. El juvenil alemán se hizo con el balón, punteó ante la salida de Oblak y así llegó el único tanto del partido.

Simeone modificó casi de inmediato, con una triple sustitución. Salieron Le Normand. Baena y Sorloth, dando ingreso a Koke, Kang-in Lee y Lookman. Poco cambió el destino del Atleti. Su mejor ocasión, un pase filtrado a Llorente en el que llegó al área, pero no pudo rematar.

El Bayern, con más espacio, se sintió más cómodo. Kane falló un mano a mano con Oblak al 70′ que cortó su racha de 10 partidos consecutivos marcando en la Champions. Al 73′, Upamecano reventó el larguero y finalmente llegó el 0-2, de Laimer, quien reventó la portería con un fogonazo de pierna derecha al 74′. Hasta hubo un tercer gol de los visitantes, pero fue anulado por varias faltas en el área chica en un córner.

¡Gooooool del Bayern! Laimer anota tras una asistencia de Harry Kane y ya aumentan la ventaja en el Metropolitano. 54′ | Atlético de Madrid 0-2 Bayern Munich #ChampionsLeagueEnFOX https://t.co/qzdZU1MtFZ — FOX (@somos_FOX) November 3, 2026

La cuarta fue la vencida para el Bayern en sus visitas al campo del Atleti. Perdieron en la ida de semifinales de 2016 y en la fase de grupos de la siguiente edición, empatando en la 20/21. El martes suman la victoria con la que mantienen el invicto y quedan entre los ocho mejores tras cuatro partidos.

Los colchoneros, por su parte, suman su segunda derrota y si par de equipos les superan en puntos el miércoles, llegarían al punto medio de la campaña europea fuera del Top 24. No es la dinámica ideal de cara a la ‘final’ de LaLiga en casa ante los culés.