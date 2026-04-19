Knicks golpean primero y toman ventaja ante Hawks en los playoffs de la NBA

Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns brillaron en la duela con 28 y 25 puntos, respectivamente para los Knicks. CJ McCollum con 26 puntos y Jalen Johnson con 23, los mejores de los Hawks

Mikal Bridges, en acción en el Madison Square Garden | Reuters

Los New York Knicks se llevaron el triunfo ante los Atlanta Hawks 113-102 en el arranque de la primera ronda de los Playoffs de la NBA, en un partido que fue controlado por los locales a partir de la segunda parte. El cierre del partido mostró a los Knicks con mayor control del balón en la duela y resolviendo en momentos clave para asegurar una ventaja que puede ser crucial a lo largo de la serie.

El inicio del juego tuvo intercambio de posesiones y fallos en ambos lados. Jalen Brunson fue uno de los primeros en marcar diferencia con lanzamientos de dos y tres puntos, mientras que OG Anunoby y Mikal Bridges sumaron desde la pintura y el perímetro. Atlanta respondió con tiros de Onyeka Okongwu y Jalen Johnson, manteniendo el marcador en disputa durante los primeros minutos.

Durante el segundo cuarto, los Knicks mantuvieron el ritmo con aportaciones de Karl-Anthony Towns desde la línea de tiros libres y con rebotes ofensivos que extendieron sus posesiones. Josh Hart tuvo participación en ambos lados de la cancha con recuperaciones y asistencias, mientras que Atlanta encontró puntos con CJ McCollum y triples en momentos puntuales para evitar que la diferencia creciera.

"THE EEPHUS!!!"



19 points in the 1st quarter of Game 1 for Brunson 🚨 pic.twitter.com/Otp21VNvUw — NBA (@NBA) April 18, 2026

En el tercer periodo, el partido continuó con posesiones largas y ajustes en ambos equipos. Brunson volvió a aparecer con tiros libres y asistencias, mientras que Towns aportó en la pintura y en el rebote. Atlanta intentó acercarse con tiros de media distancia y triples, pero los Knicks respondieron con conversiones de Bridges y Hart, además de robos que permitieron transiciones rápidas.

El último cuarto concentró los momentos que definieron el encuentro. Towns anotó desde distintas zonas, incluyendo un triple tras asistencia de Miles McBride, mientras que Josh Hart aseguró rebotes defensivos en momentos clave. Atlanta falló intentos de tres puntos y dejó escapar oportunidades en la línea, lo que permitió a los Knicks mantener la ventaja en el marcador.

En los minutos finales, los Knicks administraron el ritmo del juego con posesiones controladas. Jordan Clarkson y Gabe Vincent sumaron desde la media distancia, mientras que Towns volvió a anotar para ampliar la diferencia. A pesar de los intentos de Atlanta por reducir la distancia, los errores en tiros y pérdidas de balón terminaron por sellar la victoria de New York, que toma ventaja en la serie.

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El resultado coloca a los Knicks al frente en la eliminatoria, con un cierre que reflejó ejecución en momentos determinantes. El siguiente partido definirá si logran ampliar la ventaja o si los Hawks encuentran respuesta para igualar la serie en esta primera ronda de los Playoffs de la NBA y llevar algo de ventaja a casa.

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