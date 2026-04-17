Posibles alineaciones de Fortaleza vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-I

Los ‘Amix’ esperan volver al triunfo después de varias fechas de sequía, mientras que los antioqueños tienen una mínima chance de clasificar.

Fortaleza y Águilas cierran la jornada sabatina | Claro Sports

Partido clave, en especial para las Águilas Doradas, que sufrieron un doloroso desliz en su último juego ante el Junior de Barranquilla. En el Estadio de Techo, buscan cuadrar caja para seguir vivos en el objetivo de clasificar a los playoffs. No será fácil, a pesar de la mala racha del cuadro capitalino en cuestión de victorias.

Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Fortaleza: Miguel Silva; Joanthan Marulanda, Yesid Díaz, Jéferson Medina; Joan Cajares, Sebastián Navarro, Leonardo Pico, Jhon Velásquez, Andrés Arroyo; Sebastián Herrera y Santiago Cuero. DT: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formarían las Águilas: Andrés Salazar; Diego Hernández, Jhon García, Joaquín Varela; Alberto Higgins, Andrés Álvarez, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Javier Mena; Jorge Rivaldo y Fabián Charales. DT: Juan David Niño.

¿Cómo y dónde ver a Fortaleza vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-I?

Este duelo cerrará la jornada del sábado 18 de abril de 2026, cuya hora pactada será a las 8:30 de la noche. El canal de Win+ Fútbol llevará las emociones del partido, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Fortaleza

03.04.2026 | Fortaleza 1-1 Inter de Bogotá | Fecha 15.

30.03.2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza | Fecha 14.

24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto | Fecha 13.

19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.

15.03.2026 | Juniro 2-1 Fortaleza | Fecha 11.

Últimos partidos de Águilas Doradas

11.04.2026 | Águilas Doradas 0-3 Junior | Fecha 16.

07.04.2026 | Águilas Doradas 2-1 Bucaramanga | Fecha 7 (reprogramado).

31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

27.03.2026 | Águilas Doradas 1-0 Alianza | Fecha 14.

23.03.2026 | Jaguares de Córdoba 1-1 Águilas Doradas | Fecha 13.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).

Jhon Ospina (Quindío). Asistente 1: Jorge Sanna (Norte).

Jorge Sanna (Norte). Asistente 2: Arbis Acosta (La Guajira).

Arbis Acosta (La Guajira). Cuarto árbitro: Heiberth Calvo (Bogotá).

Heiberth Calvo (Bogotá). VAR: Ricardo García (Santander).

Ricardo García (Santander). AVAR: Ariel Quintana (Córdoba).

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