Karim López recibe invitación al NBA Draft Combine 2026

El mexicano fue incluido entre los 73 jugadores convocados al evento previo al Draft que se realizará en Chicago.

Karim López busca hacer historia en la NBA | GETTY IMAGES VIA AFP

Karim López dio otro paso dentro de su ruta hacia el Draft de la NBA 2026. El jugador mexicano fue incluido entre los 73 invitados al AWS NBA Draft Combine, evento que se realizará del 10 al 17 de mayo en el Wintrust Arena y el Marriott Marquis de Chicago.

La invitación coloca al alero nacido en Hermosillo, Sonora, en una etapa de evaluación directa ante equipos de la NBA. El Combine reúne a jugadores elegibles para el Draft y forma parte del proceso previo a la selección de nuevos talentos por parte de las franquicias.

La NBA informó que todos los jugadores invitados deberán asistir y participar en las actividades del evento, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo. La liga también podrá otorgar excepciones en casos determinados y solicitar que algún jugador cumpla con las pruebas en una fecha posterior.

Antes del NBA Draft Combine también se llevará a cabo el AWS NBA G League Draft Combine 2026, programado del 8 al 10 de mayo en el Wintrust Arena. De ese evento saldrá un grupo de jugadores que será considerado para integrarse al Combine principal.

La convocatoria llega después de que Karim López anunciara su decisión de declararse elegible para el Draft de la NBA 2026. “Vengo a anunciar que, después de hablarlo con mi familia, con mis agentes y con mi círculo cercano, he decidido que me voy a declarar para el Draft de la NBA del 2026″, dijo durante una entrevista en SportsCenter de ESPN.

López, de 18 años y 2.06 metros de estatura, llega a este proceso tras jugar dos temporadas con los New Zealand Breakers en la NBL de Australia. En su campaña más reciente promedió 11.9 puntos, 1.9 asistencias y 6.1 rebotes por partido, con 49 por ciento en tiros de campo.

Uno de sus partidos de mayor producción llegó el 30 de enero, cuando sumó 32 puntos, ocho rebotes y dos asistencias en la victoria de los New Zealand Breakers por 97-95 ante Melbourne United. Ese rendimiento formó parte del cierre de su etapa previa al Draft.

Su camino fuera de México comenzó a los 13 años, cuando viajó a España para formarse con el Joventut Badalona. Cinco años después, Karim López entra en una fase clave de su carrera, con proyecciones que lo colocan dentro de los primeros lugares del Draft y con la posibilidad de mejorar los antecedentes de Eduardo Nájera, elegido en el puesto 38 en 2000, y Jaime Jaquez Jr., seleccionado en el lugar 18 en 2023.

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