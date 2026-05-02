Jayson Tatum queda fuera del Juego 7 entre Celtics y 76ers

Jayson Tatum fue descartado horas antes del Juego 7 ante Philadelphia por molestias en la rodilla izquierda y será evaluado día a día.

Jayson Tatum se pierde el Juego 7 con los Celtics | IMAGN IMAGES via Reuters

La serie entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers tendrá un giro en su definición. Jayson Tatum no participará en el Juego 7 de los cuartos de final de la Conferencia Este debido a molestias en la rodilla izquierda, situación que fue confirmada horas antes del inicio del encuentro.

El entrenador de Boston, Joe Mazzulla, explicó la decisión en su comparecencia previa al partido. “Llegó hoy con molestias en la rodilla y decidimos, junto con el cuerpo médico, que no jugaría”, señaló. También indicó que la incomodidad se localiza en la parte posterior de la rodilla y que su estado será evaluado día a día.

Tatum había sido incluido como cuestionable en el reporte de lesiones unas seis horas antes del partido, pese a que el equipo no había reportado problemas tras la derrota en el Juego 6. Su ausencia se da en el contexto de una serie que se extendió hasta el límite tras dos victorias consecutivas de Philadelphia.

El alero viene de una recuperación reciente, luego de haber sufrido una ruptura del tendón de Aquiles en la pierna derecha el año pasado. Regresó a la actividad en marzo y retomó su nivel habitual en las semanas posteriores.

Durante el sexto partido de la serie, Tatum abandonó la duela en el tercer cuarto tras presentar molestias en la pierna izquierda. Permaneció un tiempo en vestidores y regresó al banquillo en el último periodo, aunque no volvió a ingresar al encuentro, en el que Boston quedó en desventaja en el marcador.

Tanto el jugador como el entrenador minimizaron la situación tras ese compromiso, sin anticipar que derivaría en su baja para el duelo definitivo de la serie. El enfrentamiento entre Celtics y 76ers suma un nuevo capítulo en una de las rivalidades con más antecedentes en los playoffs de la NBA. Este será el vigésimo tercer cruce entre ambas franquicias en postemporada, la cifra más alta entre dos equipos en la historia de la liga.

Boston llega con una racha de seis series consecutivas ganadas frente a Philadelphia en playoffs, vigente desde 1982. Además, ha eliminado en tres ocasiones a Joel Embiid en fases anteriores, incluyendo los enfrentamientos de 2018, 2020 y 2023.

En cuanto a tendencias, los Celtics mantienen un registro de 32-0 en series donde han tomado ventaja de 3-1 en un formato al mejor de siete juegos. Por su parte, los 76ers no han logrado revertir un escenario similar en 18 intentos previos.

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