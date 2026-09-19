Miami Heat apuesta por Pelle Larsson y le da extensión millonaria

El guardia sueco extendió su vínculo con el Heat después de registrar 11.4 puntos por partido durante la temporada pasada

Pelle Larsson se queda con Miami | KENT SMITH / NBAE / GETTY IMAGES VIA AFP

El Miami Heat aseguró la continuidad de Pelle Larsson con un nuevo contrato de cuatro temporadas y 60 millones de dólares. El acuerdo contempla una opción mutua para la campaña 2030-31, por lo que ambas partes podrán decidir si continúan vinculadas durante ese periodo.

La renovación evita que el guardia llegue a la agencia libre restringida el próximo verano y representa la continuidad de un jugador que pasó de ser una selección de segunda ronda en el Draft de 2024 a ocupar un lugar dentro de la rotación del equipo de Miami.

Larsson tendrá un papel dentro de la estructura del Heat después de su evolución durante su segunda campaña en la NBA. La temporada pasada registró 11.4 puntos por partido, casi siete unidades más que durante su año de novato.

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Pelle Larsson gana espacio en Miami

El sueco participó en 70 encuentros durante la temporada pasada y fue titular en 54. También terminó entre los jugadores del Heat con mayor cantidad de minutos disputados y ocupó el cuarto puesto del equipo en eficiencia ofensiva, de acuerdo con datos de ESPN Research.

Otro de los aspectos que destacó en su participación fue su capacidad para provocar faltas ofensivas. Larsson terminó dentro de los primeros diez jugadores de la NBA en cobros recibidos por cargas durante la campaña anterior.

El Heat cambia su plantilla alrededor de Giannis Antetokounmpo

La renovación de Larsson se produce después de varios movimientos realizados por Miami durante la temporada baja. El equipo adquirió a Giannis Antetokounmpo mediante un intercambio con Milwaukee Bucks, operación en la que Tyler Herro y Jaime Jaquez Jr. estuvieron entre los jugadores enviados a Milwaukee.

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El Heat también incorporó a Klay Thompson después de que el jugador y Dallas Mavericks alcanzaran un acuerdo de desvinculación y quedara disponible para firmar con otro equipo.

Los movimientos forman parte de la reestructuración de Miami, que buscará regresar a los playoffs después de quedar fuera de la postemporada la campaña anterior. Fue la primera vez en siete temporadas que el Heat no consiguió avanzar a los playoffs.

Dentro de esa nueva composición, Larsson tendrá la oportunidad de continuar con el crecimiento que mostró durante su segunda temporada y ahora cuenta con un contrato que lo vincula con Miami durante las próximas cuatro campañas.

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