Aaron Donald está de vuelta: apunta a jugar con Rams ante Giants tras dos años fuera

El defensivo de Los Angeles Rams completó ejercicios de 11 contra 11 y espera disputar el Monday Night Football de la Semana 2

Aaron Donald podría jugar el MNF de Rams vs Giants | IMAGN IMAGES via Reuters

Aaron Donald está cerca de volver a un partido de temporada regular de la NFL. El defensivo de Los Angeles Rams señaló que tiene previsto disputar el encuentro del próximo lunes 21 de septiembre ante los New York Giants, lo que marcaría su regreso después de dos años sin jugar.

Tras el entrenamiento del viernes, Donald fue cuestionado sobre si estará disponible para el Monday Night Football y confirmó que ese es el plan.“Ese es el plan. Hoy tenemos dos prácticas, mañana tendremos otra y después veremos. Pero me siento bien”, declaró el jugador.

Los Rams decidieron que Donald no participara en el primer partido de la temporada frente a los San Francisco 49ers, disputado en Australia. La organización y el propio jugador consideraron que era conveniente continuar con su proceso de adaptación antes de volver a la competencia oficial.

Donald había explicado previamente que, después del trabajo realizado durante su preparación, necesitaba recuperar sensaciones en ejercicios de 11 contra 11 para acostumbrarse nuevamente al ritmo de un partido. “Estoy entrando en el ritmo, entendiendo mucho mejor todo lo que ocurre ahí afuera, jugando con más libertad y soltura y viéndome más como yo mismo”, comentó.

Dos años después, Donald vuelve a los emparrillados

Donald no disputa un partido desde hace dos años, pero aseguró que su regreso a las instalaciones de los Rams le ha permitido recuperar parte de las sensaciones que tenía antes de alejarse del fútbol americano.

“Sé que no he jugado en dos años, pero al estar de vuelta siento que hubiera estado aquí el año pasado. El tiempo pasa muy rápido y casi olvido que no jugué fútbol americano durante dos años”, explicó.

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El defensivo también habló sobre lo que espera de su regreso y señaló que quiere disfrutar nuevamente de la competencia y contribuir al objetivo del equipo. “Voy a disfrutarlo, intentaré darle a los aficionados algo por lo que puedan animar y disfrutar el partido, y tratar de conseguir la victoria”, señaló.

Si completa sin inconvenientes las últimas sesiones de entrenamiento, Aaron Donald podría disputar el lunes su primer partido de temporada regular en dos años, cuando los Rams enfrenten a los Giants en Monday Night Football.

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