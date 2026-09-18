Fin de semana de clásicos: ocho rivalidades que paralizan al fútbol mundial

Del Clásico Nacional al Old Firm: ocho rivalidades históricas protagonizan un fin de semana imperdible en el fútbol mundial

Fin de semana de Clásicos en el mundo | Claro Sports

El fútbol mundial vivirá un fin de semana cargado de rivalidades. Entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, algunos de los enfrentamientos con mayor peso histórico, cultural y deportivo volverán a tomar protagonismo, desde el Clásico Nacional entre América y Chivas hasta el Old Firm de Glasgow, el derbi de Madrid y O Clássico de Portugal.

Son partidos que trascienden la clasificación. Algunos nacieron de la cercanía entre ciudades y barrios; otros se alimentaron de diferencias sociales, regionales o culturales y algunos son producto de rivalidades mucho más recientes. Todos, sin embargo, tienen algo en común: durante 90 minutos representan mucho más que tres puntos.

América vs Chivas: el partido que divide al fútbol mexicano

América y Guadalajara protagonizan la rivalidad más importante del fútbol mexicano. El antagonismo adquirió su dimensión nacional a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando el salto al poder de las Águilas quedó contrapuesto a la identidad de Chivas y su histórica política de competir exclusivamente con futbolistas mexicanos. Desde entonces, el Clásico Nacional se convirtió en un partido capaz de movilizar aficionados en cualquier rincón del país.

La edición del Apertura 2026 añade un ingrediente que no siempre acompaña al Clásico: los dos llegan metidos de lleno en la pelea de la parte alta. Guadalajara suma 17 puntos y América 16 antes de la jornada 9, por lo que además del orgullo existe una consecuencia directa en la clasificación. El Rebaño llega después de vencer 3-0 a Pumas, mientras que las Águilas intentarán recuperarse de la derrota 4-3 ante Cruz Azul, en otro de sus clásicos.

Gabriel Milito ha conseguido que Chivas vuelva a competir de frente contra su máximo rival y el equipo rojiblanco ganó los dos últimos Clásicos Nacionales en Liga MX. Ahora el escenario regresa al Estadio Azteca, donde este sábado 19 de septiembre se escribirá un nuevo capítulo del enfrentamiento más grande del balompié azteca.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Mourinho vuelve al derbi

Madrid vuelve a dividirse entre rojiblancos y merengues. El derbi capitalino representa dos identidades deportivas construidas desde lugares distintos: el dominio nacional e internacional del Real Madrid frente a un Atlético que históricamente ha hecho de la resistencia, la pertenencia y su capacidad para desafiar a su vecino una parte fundamental de su personalidad.

La edición de este domingo tendrá un protagonista adicional: José Mourinho. El portugués vuelve a vivir un derbi madrileño más de una década después de su primera etapa en el club. Su último recuerdo frente al Atlético fue la final de la Copa del Rey de 2013, cuando los rojiblancos se impusieron 2-1 en el Santiago Bernabéu y comenzaron a modificar la dinámica de una rivalidad que durante años había estado claramente inclinada hacia el conjunto blanco.

El partido de la jornada 7 se disputará este domingo 20 de septiembre en el Metropolitano y encuentra a los dos equipos después de ganar en su compromiso anterior: La escuadra colchonera goleó 4-0 a Osasuna, mientras que el conjunto blanco llega con desventaja de tres puntos ante el Barcelona en la clasificación, y la intención de mantenerse a un golpe de distancia.

Porto vs Benfica: O Clássico, con Santiago Gimenez en escena y en vivo por Claro Sports

Portugal tiene muchos partidos importantes, pero ninguno como la rivalidad entre sus campeones europeos. Porto contra Benfica es O Clássico, una confrontación que enfrenta al norte con la capital y que creció especialmente cuando los Dragones consiguieron romper la hegemonía de los clubes de Lisboa para transformarse en una potencia nacional y continental.

La edición de este domingo difícilmente podría llegar con un escenario mejor. Porto ha ganado sus seis partidos de Liga y lidera con 18 puntos, mientras Benfica suma 16 y todavía no ha perdido. Los Dragones presentan la mejor defensa de los dos, con apenas dos goles recibidos, frente a unas Águilas que llegan con 21 anotaciones y el ataque más productivo. Apenas dos puntos separan a los gigantes antes de encontrarse en el Estádio do Dragão.

Para México habrá además una razón especial para seguirlo: Santiago Gimenez forma parte del nuevo proyecto del Porto y vivirá su primera experiencia en uno de los partidos de mayor presión del fútbol lusitano. El Porto vs Benfica podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium este domingo 20 de septiembre a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, dentro de la cobertura de la jornada 7 de la Liga Portugal.

Millwall vs West Ham: una rivalidad londinense que vuelve después de 14 años

Hay derbis que nacieron en grandes estadios y otros que comenzaron mucho antes de que el fútbol se convirtiera en una industria global. Millwall y West Ham pertenecen al segundo grupo. Las raíces de la rivalidad están asociadas al este de Londres, sus comunidades obreras y dos clubes históricamente vinculados a empresas rivales de construcción naval, una cercanía geográfica y social que terminó trasladándose a las tribunas.

El enfrentamiento se ha ganado una reputación intensa alrededor de sus aficionados, que han protagonizado momentos turbulentos durante más de un siglo. Uno de sus episodios más recordados llegó en la League Cup de 2009, cuando el partido quedó marcado por graves disturbios, invasiones de campo y enfrentamientos fuera del estadio. De cara al duelo, las autoridades y los clubes vuelven a enfrentarse al desafío de organizar uno de los partidos más sensibles del fútbol inglés.

Este sábado habrá además una cifra simbólica: será el duelo competitivo número 100 entre ambos y el primero en 14 años. La última vez que se enfrentaron, Harry Kane jugaba para el Milwall a préstamo del Tottenham. Además, Gary O´Neil, entrenador del Ipswich y Ryan Mason, exinterino de los Spurs también tuvieron minutos.

El gobierno de la ciudad ya anunció los despliegues policiales y zonas limitadas para el partido de este sábado. Como parte de los preparativos, los negocios de la zona han protegido sus cristales con tablas de madera y vidrio blindado y se dibujó un perímetro en el cual se prohibirá el acceso a personas intoxicadas.

As with any fixture, the Sporting Events Act 1985 is in place, which means entering or attempting to enter a ground while intoxicated is strictly prohibited. A Section 35 dispersal order will also be in place, allowing officers to remove anyone causing disorder. It will cover… pic.twitter.com/MvZnSp7FEi — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 17, 2026

Los Lions recibirán a los Irons en The Den dentro de la Championship, después de que los Hammers descendieran y volvieran a compartir categoría con su gran enemigo histórico. El encuentro comenzará a las 05:30 horas, tiempo del centro de México.

Celtic vs Rangers: seis días después, Glasgow vuelve a dividirse

Pocas rivalidades pueden explicar tanto de una ciudad como Celtic contra Rangers. El enfrentamiento comenzó en 1888, pero con el paso de las décadas terminó absorbiendo elementos religiosos, culturales, comunitarios y políticos de Glasgow y Escocia. Celtic nació estrechamente ligado a la comunidad católica irlandesa de la ciudad, mientras que Rangers desarrolló una asociación histórica con sectores protestantes y unionistas, diferencias que hicieron que el partido trascendiera del terreno deportivo.

Rangers derrotó 3-0 a Celtic apenas el pasado 13 de septiembre en los cuartos de final de la League Cup, con dos goles de Dan Neil y otro de Kevin Kelsy. Siete días después tendrán que enfrentarse nuevamente, ahora en Celtic Park y con puntos del campeonato en juego.

La escuadra albiverde ha ganado sus seis jornadas y lidera con 18 puntos, mientras Rangers aparece segundo con 13. Una victoria local abriría una diferencia de ocho unidades; un triunfo visitante reduciría la distancia a solo dos y convertiría el golpe copero de la semana anterior en algo mucho más importante que una victoria aislada.

Marseille vs PSG: Francia vuelve a mirar al Vélodrome

Marseille y Paris Saint-Germain protagonizan el partido más polarizante del fútbol francés. Le Classique fue impulsado con fuerza a finales de los años ochenta y principios de los noventa, en plena época de Bernard Tapie y del crecimiento del PSG, hasta transformarse en una confrontación entre París, centro político y económico del país, y Marseille, ciudad portuaria mediterránea orgullosa de su identidad.

La temporada pasada devolvió combustible a una rivalidad que durante años había estado dominada por los capitalinos. Marseille consiguió un 1-0 en el Vélodrome que terminó con 14 años sin derrotar como local a los parisinos en Le Classique. PSG respondió ganando el Trophée des Champions y posteriormente aplastó 5-0 al OM en febrero de 2026, la derrota más amplia de los portuarios en la historia de este enfrentamiento.

Ahora ninguno llega desde una posición de absoluta comodidad. Después de cuatro jornadas están separados por apenas dos puntos, con PSG octavo y Marseille decimotercero. El OM necesita reaccionar después de tres derrotas consecutivas en Ligue 1, mientras que los parisinos llegan tras vencer a Brest pero todavía buscando recuperar la autoridad futbolística dentro del campeonato.

Wolves vs West Bromwich: vuelve el Black Country Derby

Apenas unos kilómetros separan Wolverhampton y West Bromwich, dos ciudades marcadas por la historia industrial de una región inglesa que durante el siglo XIX se convirtió en sinónimo de minas, fundiciones y fábricas. De ahí nace el nombre del Black Country Derby, una rivalidad menos internacional que otras de esta lista, pero extraordinariamente importante para dos comunidades que han convivido y competido durante generaciones.

Incluso existieron temporadas en las que el enfrentamiento tuvo repercusiones nacionales. En 1953-54 los dos clubes estuvieron involucrados en la lucha por la parte más alta del fútbol inglés y Wolves terminó proclamándose campeón. Mucho más recientemente, el duelo de FA Cup de enero de 2024 volvió a demostrar su temperatura: Wolves ganó 2-0 en The Hawthorns, pero el encuentro estuvo detenido durante más de media hora por disturbios en las tribunas. Los dos clubes recordaron esta semana que aquel episodio terminó con 43 detenciones.

Este domingo, el derby regresa al campeonato. Molineux recibirá el primer Wolves-West Brom de Liga desde enero de 2021, con más de 30 mil aficionados esperados y un operativo especial alrededor del encuentro.

New York City vs NY Red Bulls: una rivalidad joven que ya tiene historia

El Hudson River Derby nació en 2015 con la llegada de New York City FC a la MLS. El Rio Hudson divide a los dos equipos de la Gran Manzana: NYCFC jugando dentro de los cinco boroughs y los Red Bulls, herederos de los MetroStars, establecidos al otro lado en Nueva Jersey.

En 2016, Red Bulls destrozó 7-0 a NYCFC en Yankee Stadium en el partido que terminó conocido como el Red Wedding. Desde entonces se han acumulado enfrentamientos de playoffs y copas, mientras NYCFC consiguió equilibrar gradualmente una rivalidad que durante sus primeros años estuvo claramente inclinada hacia el conjunto de Nueva Jersey.

Este viernes se disputará ya el partido número 35 entre ambos en todas las competiciones. Red Bull mantiene ventaja histórica de 16 victorias, 13 derrotas y cinco empates, pero la situación actual es cerrada: NYCFC llega con 32 puntos y los Red Bulls con 30, de modo que el derby también puede modificar directamente la carrera de ambos en la MLS. El escenario volverá a ser Yankee Stadium, donde comenzará este fin de semana mundial de clásicos.

Los clásicos y derbis de este fin de semana

NYCFC vs NY Red Bulls | Viernes 18 de septiembre | 17:30 horas

Milwall vs West Ham | Sábado 19 de septiembre | 05:30 horas

América vs Chivas | Sábado 19 de septiembre | 21:15 horas

Celtic vs Rangers | Domingo 20 de septiembre | 05:00 horas

Atlético de Madrid vs Real Madrid | Domingo 20 de septiembre | 08:15 horas

Wolves vs West Bromwich Albion | Domingo 20 de septiembre | 05:00 horas

Marseille vs PSG | Domingo 20 de septiembre | 12:45 horas

Porto vs Benfica | Domingo 20 de septiembre | 13:30 horas

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