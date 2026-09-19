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Comunicaciones vs Guastatoya en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo las incidencias del partido.

Comunicaciones y Guastatoya
Comunicaciones y Guastatoya, en vivo el minuto a minuto (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Guastatoya, válido por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Cremas buscarán aprovechar este encuentro para comenzar a salir de la parte baja de la clasificación, mientras que el Pecho Amarillo intentará sumar una nueva victoria para mantenerse cerca de los primeros lugares.

Comunicaciones llega a la jornada 10 con apenas ocho puntos y ubicado en el décimo lugar de la tabla, luego de conseguir dos victorias, dos empates y cinco derrotas. Los Cremas atraviesan un complicado Apertura 2026 y buscan cambiar su presente bajo la conducción de Roberto Montoya.

Por su parte, Guastatoya atraviesa un panorama diferente y ocupa el cuarto puesto con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y tres derrotas. El Pecho Amarillo, dirigido por Martín García, ha tenido un buen comienzo de campeonato y llegará motivado después de vencer 2-1 a Xelajú MC en su última presentación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Guastatoya hoy 18 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Guastatoya será el viernes 18 de septiembre a las 23:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

Alineaciones del Comunicaciones vs Guastatoya para la jornada 9, al momento

Comunicaciones: Fredy Pérez; Nicolás Olivera, Kevin Grijalva, Elsar Martín, Stheven Robles; Karel Espino, Marco Domínguez, Jonathan Moncada, Dairon Reyes; Dewinder Bradley y Andersson Ortiz. DT: Roberto Montoya.

Guastatoya: Rubén Escobar; José Almanza, Andy Contreras, Emanuel Yori; Marlon Sequén, Javier Estrada, Ariel Lon, Carlos Alvarado; Nicolás Lovato, Víctor Ávalos y Bryan Lemus. DT: Martín García.

Antecedentes del Comunicaciones vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

20 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-3 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026 12 de octubre de 2025 | Guastatoya 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025 3 de agosto de 2025 | Comunicaciones 2-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2025 9 de marzo de 2025 | Comunicaciones 1-3 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

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