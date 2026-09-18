Exatlón México: ¿Quién gana La Supervivencia hoy viernes 18 de septiembre de 2026?

El Equipo Azul llega fortalecido tras ganar la Villa 360, mientras que los Rojos buscan reaccionar luego de colocar a Emilio Rodríguez en zona de peligro

Exatlón vive este viernes una nueva batalla por la Supervivencia | FB:ExatlonMx

La tensión aumenta en Exatlón México 2026 con el comienzo de una nueva serie por la Supervivencia este viernes 18 de septiembre. Esta semana son los hombres quienes se encuentran en riesgo, por lo que el resultado de los próximos circuitos comenzará a definir a los atletas que deberán disputar su permanencia en el reality el domingo.

La jornada llega después de un episodio que volvió a inclinar la balanza hacia el Equipo Azul, tanto por lo ocurrido en la Zona de Peligro como por el resultado de la batalla por la Villa 360. En contraste, los Rojos atraviesan una etapa marcada por dificultades para transformar sus actuaciones individuales en victorias colectivas.

Uno de los momentos que modificó el panorama fue la Zona de Peligro, donde Emilio Rodríguez terminó colocado en el próximo Duelo de Eliminación. El propio competidor reconoció después de la prueba que tuvo una jornada complicada y que deberá prepararse para enfrentar el riesgo de abandonar la competencia. TV Azteca confirmó su posición tras la competencia del jueves 17 de septiembre.

La situación se complicó posteriormente para los escarlatas con la disputa de la Villa 360. Los Azules volvieron a imponerse y conservaron uno de los beneficios más importantes de la semana, resultado que los coloca con un escenario favorable antes de que comience la serie de Supervivencia.

¿A qué hora empieza y dónde ver Exatlón México 2026 este viernes?

Exatlón México comienza este viernes 18 de septiembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación oficial publicada por TV Azteca para este viernes. El reality forma parte de la programación vespertina de Azteca UNO.

La emisión presentará el inicio de la nueva batalla por la Supervivencia, con los hombres como protagonistas de la semana. El resultado será importante porque el equipo que pierda deberá enviar a más integrantes hacia la instancia que terminará definiendo al próximo eliminado.

La competencia se encuentra en un momento en el que cada punto puede modificar la conformación del Duelo de Eliminación, especialmente después de que Emilio Rodríguez quedó instalado en esa instancia durante el programa del jueves.

¿Quién gana la Supervivencia de Exatlón México hoy 18 de septiembre?

Hasta antes del inicio del programa de este viernes, TV Azteca no ha confirmado qué equipo gana la primera batalla por la Supervivencia. Por ello, cualquier versión que circule previamente debe considerarse un pronóstico o filtración y no un resultado oficial.

El escenario previo coloca al Equipo Azul con una tendencia favorable debido a sus resultados más recientes. Los Azules vienen de quedarse con la Villa 360 y han mostrado mayor regularidad en distintas pruebas, mientras que los Rojos afrontan una semana con presión adicional después de colocar a Emilio en el Duelo de Eliminación.

Eso no garantiza el desenlace de la competencia. El Equipo Rojo buscará modificar la dinámica de las últimas jornadas y evitar que otro de sus integrantes quede comprometido de cara al domingo. Además, dentro del grupo aumentará la exigencia después de varios resultados que no han conseguido traducirse en ventajas durante la semana.

¿Dónde ver en vivo Exatlón México? Canales de TV y online

La décima temporada de Exatlón México puede verse por Azteca UNO, señal encargada de transmitir diariamente los circuitos, enfrentamientos y momentos relacionados con la competencia.

Para este viernes, la programación oficial de TV Azteca coloca a Exatlón México a partir de las 18:30 horas. Después del reality está programada la emisión correspondiente de La Granja VIP.

En internet, el programa también puede seguirse mediante la señal en vivo de TV Azteca en su plataforma digital, donde aparece disponible el acceso a Azteca UNO. La página oficial mantiene además los programas completos y fragmentos de las competencias después de su transmisión.

¿Qué es La Supervivencia y qué beneficios otorga?

La Batalla por la Supervivencia es una de las competencias que determinan qué atletas quedarán expuestos al Duelo de Eliminación de Exatlón México. A diferencia de otras pruebas que entregan comodidades, premios o ventajas, aquí el principal objetivo es conservar a la mayor cantidad posible de integrantes del equipo.

Durante estas series, Rojos y Azules compiten por evitar que sus atletas sean enviados a la instancia del domingo. Los resultados acumulados establecen qué conjunto deberá colocar competidores en riesgo, hasta conformar el grupo que disputará directamente su permanencia.

En semanas anteriores de la décima temporada, TV Azteca ha presentado la Supervivencia como una serie que puede asegurar atletas en el Duelo de Eliminación dependiendo de los resultados obtenidos por cada equipo.

El contexto de este viernes aumenta la presión sobre los hombres, pues uno de ellos será eliminado al cierre de la semana. Emilio Rodríguez ya ocupa un lugar en esa instancia y el desarrollo de la Supervivencia determinará quiénes podrían acompañarlo.

Con los Azules fortalecidos por su triunfo en la Villa 360 y los Rojos obligados a reaccionar, la batalla de este viernes será uno de los primeros pasos para definir al próximo eliminado de Exatlón México 2026.

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