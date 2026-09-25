¡Lo ganaba 3-0! Costa Rica sufre una remontada histórica ante Curazao en la Nations League

Golpazo para los ‘ticos’, historia para Curazao.

El festejo del cuarto gol de Curazao (Captura Concacaf)

Por la jornada 1 del Grupo A de la Concacaf Nations League 2026 se medían en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, los seleccionados de Costa Rica y Curazao buscando empezar de la mejor forma la competencia y terminaron regalando un verdadero show de goles, con hazaña y algo más ya que los locales se fueron ganando 3 a 0 al descanso, y en el complemento no pudieron sostener el rendimiento y por ende terminaron cayendo 4 a 3…

Iban apenas tres minutos cuando tras un recupero en la mitad del campo de Mendez, la pelota derivó en Orlando Galo, y este estuvo rápido para habilitar por derecha a Orlando Sinclair, quien resolvió de gran forma definiendo con un derechazo potente, bajo y cruzado para poner encima a su equipo y traer tranquilidad.

Lejos de conformarse con la ventaja inicial, los de Fernando Batista no bajaron la marcha y fueron por más. Sobre los 23′, lograría estirar la cuenta gracias a un golazo de Carlos Mora, quien minutos antes había tenido dos chances claras sin poder capitalizar pero que finalmente aprovechaba la tercera. El mismo Mora volvería a marcar sobre el cierre al 45′ el tercer tanto de una Costa Rica voraz y agresiva que empezaba a resolver el partido.

Con tres goles encima del marcador el desafío de los de Batista consistía en ver cómo sostenían la intensidad y agresividad de la primera parte, ante una Curazao que no había tenido siquiera una oportunidad de gol, y que se esperaba que saliera en el complemento a cuando menos cambiar la actitud y así acercarse más a un posible descuento.

Para ello, el técnico movió la banca y mandó al campo a Gorre y a Paulina, protagonistas del gol del descuento tras una gran jugada asociada en ataque. Los cambios le dieron vida a Curazao y a partir del descuento se armaba otro partido, y vaya si tuvieron efecto que Chong, que había entrado junto a Gorre y Paulina anotaría al 65′ el segundo para poner a su equipo a un gol de ventaja.

Sobre el 74′, Murillo perdió una pelota en campo propio por medio de Comenencia, este encaró al área, remató, dio en el poste y en el rebote apareció en soledad Kenji Gorre para empujar sin resistencia y estampar así un empate realmente inesperado, que convertiría en remontada ya que al 81’otra vez Paulina aparecería para anotar y así rubricar una gesta histórica.

Con relación a lo que viene, Costa Rica se medirá el próximo domingo 27 de septiembre contra Haití, por la segunda jornada del Grupo, en un partido cargado de morbo ya que los haitianos fueron quienes terminaron por dejar afuera del Mundial 2026 al equipo. Veremos si esta vez hay revancha.

En tanto, el equipo de Curazao se jugará gran parte de sus posibilidades ante un rival directo, Nicaragua, que en su presentación fue superado 3 a 2 por República Dominicana y en efecto, necesita una victoria al igual que su rival, por lo que estamos ante un partido apasionante.

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