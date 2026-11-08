Nikola Jokic disfruta el cariño de México y hasta el tráfico: “Vale la pena por la experiencia”

El serbio terminó con 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias ante Indiana, pero aseguró que la victoria importa más que cualquier récord personal

Nikola Jokic destaca el triunfo de su equipo en México | Imago7

Nikola Jokic fue el gran protagonistas del NBA Mexico City Game 2026, en el que los Denver Nuggets derrotaron 114-102 a los Indiana Pacers ante más de 20 mil aficionados en la Arena CDMX. El serbio terminó con 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias, a solo dos pases de completar el segundo triple-doble en la historia de los partidos de NBA disputados en México. Sin embargo, el tres veces MVP dejó claro que las estadísticas individuales no estaban entre sus prioridades.

“Simplemente estoy feliz de que hayamos ganado el partido… Para mí, la victoria es lo más importante. No pienso en estadísticas ni en récords”.

El serbio comenzó el encuentro con dificultades para encontrar el aro y llegó al descanso con 10 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, además de una efectividad de tres encestes en nueve intentos de campo. Durante la segunda mitad aumentó su producción, consiguió su primer triple y terminó como líder de Denver en rebotes. Su conexión con Jamal Murray y Aaron Gordon también produjo algunas de las jugadas más espectaculares de la tarde.

MÁS INFORMACIÓN: Denver Nuggets impone su poder ante los Pacers y conquista el NBA Mexico City Game 2026

Jokic destaca el ambiente de la Arena CDMX

La afición mexicana recibió al serbio con cánticos de “MVP” y corearon su nombre cada vez que entro a la duela. Sin embargo, aunque los Nuggets fueron los favoritos de las tribunas durante la mayoría del partido, el público también reconoció las jugadas de Indiana, especialmente cuando redujeron la diferencia en el último cuarto.

“Fue un público realmente bueno. La energía estuvo presente durante todo el partido. Primero nos apoyaban a nosotros y después cambiaron, así que tuve sentimientos encontrados, pero la energía estuvo ahí y eso es lo más importante. No sabía de qué lado estaban los aficionados, pero el ambiente fue realmente bueno”, señaló después del encuentro.

Para el tres veces MVP, la visita también representó una oportunidad de comprobar el alcance internacional del básquetbol y el respaldo que reciben los jugadores fuera de Estados Unidos.

“Es una ciudad enorme. La gente es muy emotiva y apasionada. El básquetbol es un deporte global y es muy bueno que los equipos de la NBA viajen por el mundo. Como jugador, es muy bonito ver el cariño y el apoyo de los aficionados. A dondequiera que vamos hay personas alentándonos y esa es una sensación muy agradable”, declaró.

¿Le gustaría a Jokic jugar más partidos de NBA en México?

El serbio también fue cuestionado sobre la posibilidad de una expansión de la NBA hacia territorio mexicano, aunque evitó pronunciarse sobre una decisión que corresponde a los directivos de la liga.

“Esa no es una pregunta para mí”, respondió. Sin embargo, cuando le plantearon la posibilidad de visitar México dos veces al año para disputar partidos, su respuesta fue afirmativa: “Sí, ¿por qué no?”, declaro. “El tráfico vale la pena por la experiencia. Una ciudad diferente, una cultura diferente, vale la pena”, aseguró.

Con la victoria en México, Denver mejoró su marca a 5-3 en la Conferencia Oeste y consiguió su segundo triunfo consecutivo, mientras que Indiana cayó a 3-7 en el Este, después de perder seis de sus últimos siete encuentros.