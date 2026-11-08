Enner Valencia, el héroe de Boca Juniors al que no querían: de los abucheos al gol del título

El ecuatoriano llegó libre desde Pachuca entre críticas, pasó meses como suplente y terminó marcando el gol que le dio a Boca la Tabla Anual

Enner Valencia anotó el gol del triunfo y el título | ALEJANDRO PAGNI / AFP

Enner Valencia pasó de ser uno de los jugadores más cuestionados por la afición de Boca Juniors a convertirse en el autor del gol que le dio al club el título de la Tabla Anual. El delantero ecuatoriano apareció en la última jugada frente a Defensa y Justicia, aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 1-0 que permitió al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena alcanzar los 63 puntos y superar por una unidad a Rosario Central.

El desenlace resultó distinto al escenario que acompañó su llegada a Argentina. Valencia arribó libre a Boca el pasado 9 de agosto, con el Pachuca de la Liga MX como último club, y lo hizo después de varios meses con poca actividad, en un contexto en el que parte de la hinchada cuestionó su fichaje, su condición física y sus primeros rendimientos. Durante agosto y septiembre comenzaron a aparecer críticas en redes sociales e incluso pedidos para que dejara el club.

Uno de los momentos de mayor presión llegó a comienzos de septiembre. Valencia ingresó ante Vélez y posteriormente falló un penal en la tanda, situación que provocó una nueva oleada de críticas. Días después, tras completar sus primeros 90 minutos, volvió a ser señalado por seguidores que consideraban que todavía no tenía el ritmo necesario para responder como delantero de Boca.

“Enner Valencia es peor que Cavani lesionado”; “Enner Valencia posee menos movilidad que un adoquín“; “¿No le podemos rescindir el contrato a Enner Valencia?”, fueron algunos de los comentarios de la afición hacia Enner.

El ecuatoriano, de 37 años, había firmado un contrato por 18 meses, hasta finales de 2027, y durante buena parte del semestre quedó detrás de Miguel Merentiel en la competencia por la titularidad. Valencia terminó encontrando minutos principalmente desde la banca, aunque ya había dejado una actuación determinante en los cuartos de final de la Copa Argentina, cuando ingresó en el segundo tiempo y marcó los tres goles del triunfo 3-2 sobre Racing.

Enner Valencia: el héroe xeneize y un referente de la Liga MX

Su oportunidad más importante llegó este sábado. Valencia entró al minuto 76 en lugar de Leandro Paredes y disputó apenas 14 minutos, en un partido que Boca necesitaba ganar para quedarse con la Tabla Anual. Rosario Central ya había derrotado 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y el empate sin goles en la Bombonera dejaba al Xeneize sin el primer lugar.

La jugada del título nació por la izquierda. Lautaro Blanco envió un centro largo al área, Matías Borgogno no logró controlar el balón y Lautaro Di Lollo apareció para disputar la pelota, que terminó en poder de Valencia. El delantero remató de primera y el disparo, tras un desvío en Damián Fernández, terminó dentro del arco para el 1-0.

El árbitro señaló el final apenas un minuto después. Con ese resultado, Boca llegó a 63 puntos, uno más que Rosario Central, y aseguró el título de la Tabla Anual. También confirmó el segundo lugar del Clausura, detrás de Instituto, y quedó emparejado con Independiente Rivadavia para los octavos de final.

Para Valencia, el gol tuvo además un peso individual. “Esto es maravilloso. Queda para toda la vida. Es el gol más importante de mi carrera”, declaró después del encuentro. El atacante llegó a Boca con una trayectoria que incluye más de 250 goles (60 de ellos en la Liga MX), diez títulos y seis anotaciones en Copas del Mundo, pero colocó el tanto de la Bombonera por encima de los anteriores.

Desde su llegada, Enner Valencia suma seis goles y dos asistencias en 17 partidos con Boca Juniors, aunque únicamente ha sido titular en cuatro de esos encuentros. En el Clausura acumula tres anotaciones y el gol frente a Defensa y Justicia rompió una racha de tres jornadas sin marcar.

Boca volvió a levantar un trofeo después de más de tres años, desde la Supercopa Argentina conquistada en marzo de 2023 frente a Patronato. El futbolista que meses atrás recibía cuestionamientos por su rendimiento terminó resolviendo el partido que definió la Tabla Anual, en una campaña en la que pasó de pelear por minutos a aparecer en la última jugada que decidió el título.