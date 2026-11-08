¡De la fiesta al silencio! Rosario Central celebró antes de tiempo y Boca Juniors le arrebata el título de último minuto

Enner Valencia marcó al minuto 95 para darle al conjunto ‘Xeneize’ el triunfo 1-0 ante Defensa y Justicia y el campeonato, tras superar al cuadro ‘Canalla’ en puntos

Caras de incredulidad en el cuadro Canalla, mientras Boca festejaba | Reuters

Rosario Central vivió una escena que quedó marcada por un error de comunicación. El equipo había derrotado 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y, mientras esperaba el desenlace del partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia, parte del plantel y de la afición comenzó a festejar el título de la Tabla Anual. El problema fue que Boca todavía tenía una última jugada por disputar.

El ‘Canalla’ había hecho su parte con los goles de Emanuel Coronel y Julián Fernández, resultado que le permitía colocarse por delante de Boca en la clasificación anual mientras el ‘Xeneize’ empataba sin goles en La Bombonera. Con el pitazo final en Rosario, los jugadores comenzaron a seguir lo que ocurría en Buenos Aires durante los minutos agregados.

Entonces llegó el error. Alguien informó que Boca había empatado, cuando en realidad el equipo de Buenos Aires todavía buscaba el gol que necesitaba para quedarse con el primer lugar. En el Gigante de Arroyito comenzaron los festejos y algunos jugadores hasta se acercaron al alambrado para compartir la celebración con los aficionados.

Os jogadores e a torcida do Rosario Central comemorando o título da liga anual no estádio, porém o boca acabou marcando um gol no último lance e vencendo o título a diferença da cara de quem chegou a informação e de quem achou que havia sido campeão EU NUNCA TINHA VISTO ISSO https://t.co/8eyqqdisA7 — DataFut (@DataFutebol) November 7, 2026

Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando, de hecho, fueron algunos de los futbolistas que se treparon al alambrado. Los hinchas también ingresaron al campo y comenzaron a celebrar una coronación que todavía no estaba definida. “¡Somos bicampeones!”, se escuchó entre los festejos, mientras en Buenos Aires se disputaban los últimos segundos del encuentro.

La explicación llegó prácticamente al mismo tiempo que el festejo. En el minuto 95, Enner Valencia marcó para Boca Juniors después de un centro desde el costado izquierdo que terminó con una salida de Matías Borgogno y el balón quedó dentro del área. Valencia apareció para empujar la pelota y poner el 1-0 ante Defensa y Justicia.

Ese gol cambió la Tabla Anual en el último instante. Boca terminó el año con 63 puntos, producto de 30 unidades en el Apertura y 33 en el Clausura. Rosario Central cerró con 62, después de sumar 28 en el Apertura y 34 en el Clausura, por lo que quedó a un punto del título que había comenzado a celebrar por error.

¡GOL DE ENNER VALENCIA PARA DARLE A BOCA EL 1-0 SOBRE EL FINAL Y ACARICIAR EL TÍTULO! ¡LOCURA EN LA BOMBONERA! ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 https://t.co/jKhbnZLZrW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2026

La definición también dejó fuera de la pelea a Argentinos Juniors, que perdió 2-0 como local ante Huracán. Central terminó segundo y obtuvo el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, mientras Argentinos quedó en zona de repechaje. Boca, por su parte, aseguró el campeonato y mantiene actividad en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

La noche terminó con dos escenas opuestas: Rosario Central pasó de celebrar el título a descubrir que lo había perdido, mientras Boca festejó después de encontrar el gol en la última acción. El tanto de Enner Valencia le dio al Xeneize el primer lugar de la Tabla Anual y puso fin a una espera de más de tres años sin conquistar un título en el ámbito doméstico.