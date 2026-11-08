Pago de aguinaldo 2026 empieza el 10 de noviembre: ¿Cuánto me toca y a quién le descuentan el ISR?

La ley protege parte del aguinaldo contra el ISR, pero el excedente puede generar retenciones según el ingreso

El decreto federal permite comenzar los depósitos desde noviembre | REUTERS

El pago del aguinaldo 2026 en México podrá comenzar a partir del martes 10 de noviembre, conforme al decreto publicado por el Gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de octubre. Sin embargo, esta fecha no aplica de manera obligatoria para todos los trabajadores del país, pues el calendario depende del régimen laboral, la institución y las condiciones de contratación. Algunos servidores públicos recibirán una prestación equivalente a 40 días de salario, mientras que para el sector privado se mantiene el mínimo legal de 15 días.

Además de conocer cuándo llegará el depósito, una de las principales dudas tiene que ver con cuánto dinero corresponde recibir y qué trabajadores tendrán descuentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para 2026, existe una cantidad del aguinaldo que está libre de impuestos, pero el excedente puede generar una retención. El salario mensual, los días trabajados y las prestaciones establecidas en el contrato son factores para determinar el pago.

¿Cuándo empieza el pago del aguinaldo 2026 y cuál es la fecha límite para hacerlo?

El 10 de noviembre de 2026 es la fecha a partir de la cual podrá comenzar el pago del aguinaldo para determinados trabajadores del Gobierno federal. Así lo establece el artículo sexto del decreto publicado el 23 de octubre y firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La disposición contempla a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, aunque cada institución deberá aplicar los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar sus fechas de depósito.

Para los trabajadores sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el artículo 42 Bis establece que el aguinaldo debe cubrirse en dos partes: el 50% antes del 15 de diciembre de 2026 y el otro 50% a más tardar el 15 de enero de 2027. La posibilidad de comenzar desde noviembre no significa que todos los beneficiarios recibirán su dinero ese día.

En cambio, los trabajadores del sector privado deberán recibir su aguinaldo antes del 20 de diciembre de 2026, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Como el 20 de diciembre cae en domingo, las empresas que operan con pagos en días hábiles deberán considerar esta circunstancia para cumplir con la obligación. El mínimo continúa en 15 días de salario por un año completo de servicio, aunque existen contratos y convenios laborales que establecen una cantidad superior.

Por otra parte, los pensionados del IMSS bajo el régimen de 1973 que tienen derecho al aguinaldo cuentan con un calendario de pago en noviembre. Los jubilados y pensionados del ISSSTE también tienen prevista la entrega de una primera parte durante ese mes, conforme a las reglas aplicables a sus pensiones.

¿Cómo saber cuánto me tocará de aguinaldo en 2026? Usa esta calculadora

Para calcular el aguinaldo de 2026 es necesario conocer el salario diario ordinario, los días de prestación que corresponden y el tiempo trabajado durante el año. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explica que, cuando existe un sueldo mensual fijo, se divide entre 30 para obtener el salario diario. Después, esa cantidad se multiplica por los días de aguinaldo establecidos en la ley o el contrato laboral.

La fórmula para calcular el aguinaldo de 2026 es la siguiente:

Aguinaldo bruto = (salario mensual base ÷ 30) × días de aguinaldo × (días de servicio en 2026 ÷ 365).

Por ejemplo, una persona que gana 15,000 pesos mensuales y trabajó todo el año recibirá 7,500 pesos de aguinaldo bruto, siempre que su prestación sea de 15 días. Si su contrato establece 30 días, el monto ascenderá a 15,000 pesos. Con una prestación de 40 días, la cantidad sería de 20,000 pesos, tomando como referencia el mismo salario mensual base.

Sueldo mensual base Aguinaldo de 15 días Aguinaldo de 40 días $10,000 $5,000 $13,333.33 $15,000 $7,500 $20,000 $20,000 $10,000 $26,666.67 $25,000 $12,500 $33,333.33

Los montos de la tabla son ejemplos antes de impuestos y corresponden a un año completo de servicio. Si una persona trabajó menos de 12 meses, conserva el derecho a recibir la parte proporcional. También debe considerarse que en el sector público la base de cálculo puede corresponder a remuneraciones autorizadas y no necesariamente al ingreso mensual total.

¿El SAT descontará ISR al aguinaldo? Estos son los casos y los montos

Sí, el aguinaldo puede estar sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero no todo el dinero recibido paga impuestos. El artículo 93 de la Ley del ISR establece una exención para las gratificaciones anuales. En 2026, el límite corresponde a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario es de 117.31 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esto significa que los primeros 3,519.30 pesos del aguinaldo están exentos de ISR en 2026. Cuando la prestación no supera esa cantidad, queda totalmente cubierta por la exención. Sin embargo, si el aguinaldo es mayor, únicamente la cantidad que exceda ese límite se considera ingreso gravable para efectos del cálculo del impuesto.

Un trabajador que percibe 15,000 pesos mensuales y recibe 7,500 pesos de aguinaldo tendrá la siguiente distribución:

Aguinaldo bruto: $7,500.00

$7,500.00 Cantidad exenta de ISR: $3,519.30

$3,519.30 Cantidad gravable: $3,980.70

Es importante aclarar que los 3,980.70 pesos no representan el impuesto que se descontará, sino la parte del aguinaldo que debe considerarse para calcularlo. El monto de la retención depende de los ingresos ordinarios, las tarifas fiscales y el procedimiento utilizado por el empleador. El SAT no realiza directamente el descuento del depósito: normalmente es el patrón quien retiene y entera el impuesto.

Los empleadores pueden utilizar los procedimientos previstos en el artículo 96 de la Ley del ISR o en el artículo 174 de su Reglamento. La exención de 3,519.30 pesos también aplica cuando el trabajador recibe prestaciones de 30 o 40 días, por lo que un aguinaldo mayor no implica que toda la cantidad deba pagar impuestos.

¿Aguinaldo de 40 días? Estos son los trabajadores de México que sí lo cobran

El Gobierno federal estableció un aguinaldo equivalente a 40 días para los servidores públicos cuya relación laboral se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El decreto publicado el 23 de octubre de 2026 también contempla otras categorías que podrán recibir hasta 40 días de aguinaldo o una gratificación equivalente, según su régimen y los lineamientos correspondientes.

Los grupos contemplados en el decreto federal son:

Servidores públicos de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Personal operativo de confianza , así como trabajadores de enlace y de mando de dependencias y entidades federales.

, así como trabajadores de enlace y de mando de dependencias y entidades federales. Integrantes del Servicio Exterior Mexicano , tanto en territorio nacional como en representaciones diplomáticas en el extranjero.

, tanto en territorio nacional como en representaciones diplomáticas en el extranjero. Personal militar en activo , conforme a las disposiciones aplicables.

, conforme a las disposiciones aplicables. Personas contratadas por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales de la Administración Pública Federal, cuando cumplen las condiciones del decreto.

con cargo al capítulo de Servicios Personales de la Administración Pública Federal, cuando cumplen las condiciones del decreto. Pensionados civiles y militares, personas con pensiones de gracia y determinados beneficiarios o deudos, quienes podrán recibir una gratificación de hasta 40 días de la cuota correspondiente.

No todos estos grupos tienen garantizados exactamente 40 días, ya que el decreto distingue entre quienes reciben esa cantidad y quienes pueden obtener hasta ese máximo. Además, los contratos por honorarios especiales y otras categorías expresamente excluidas no generan automáticamente este derecho.

Para quienes trabajan en empresas privadas, el aguinaldo mínimo obligatorio sigue siendo de 15 días de salario en 2026. Aunque existen propuestas legislativas para elevarlo a 30 días, esa modificación no forma parte del artículo 87 vigente. Una empresa sí puede entregar 20, 30, 40 días o una cantidad superior cuando así lo establezca su contrato, convenio colectivo o política de prestaciones.