Celtic vs Besiktas, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 4

Celtic busca sus primeros puntos en la fase de liga ante un Besiktas que permanece invicto y suma siete unidades después de tres jornadas

La UEFA Europa League 2026-27 presenta este jueves 5 de noviembre un enfrentamiento entre Celtic y Besiktas, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga. El conjunto escocés recibirá al representante de Turquía en Celtic Park, en Glasgow, en un partido que estará disponible a través de Claro Sports Premium en YouTube y que puede modificar las aspiraciones de ambos clubes dentro de la competencia.

Los equipos llegan con panoramas diferentes después de tres jornadas. Celtic todavía no consigue sumar puntos tras sufrir tres derrotas consecutivas, mientras que Besiktas registra dos victorias y un empate, con siete unidades de nueve posibles. El conjunto de Glasgow buscará aprovechar su condición de local para terminar con su racha negativa, mientras que los turcos intentarán mantenerse entre los equipos que no conocen la derrota en esta edición.

¿A qué hora inicia la transmisión del Celtic vs Besiktas hoy 5 de noviembre?

El partido entre Celtic y Besiktas comenzará este jueves 5 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en Celtic Park, estadio ubicado en Glasgow, Escocia. El enfrentamiento corresponde a la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, con una transmisión que permitirá disfrutar de las acciones, los goles y los momentos más importantes del duelo entre el conjunto escocés y el equipo de Estambul.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Celtic vs Besiktas en la Europa League 2026

El Celtic comenzó su participación con una derrota de 3-1 frente al Ferencváros en Celtic Park. En la segunda jornada visitó al Benfica y perdió 4-1, mientras que en la tercera fecha volvió a caer como local, esta vez por 2-1 ante el Celta de Vigo. Estos resultados dejaron al conjunto escocés sin unidades, con tres goles a favor y nueve en contra después de sus primeras tres presentaciones.

Besiktas, en contraste, consiguió dos victorias durante el inicio de la fase de liga. El representante turco debutó con un triunfo de 4-1 sobre el Olympique de Marsella y posteriormente se impuso 3-2 al Hoffenheim en territorio alemán. En su encuentro más reciente empató 2-2 frente al Crystal Palace, marcador que le permitió alcanzar siete puntos y mantener su invicto en el torneo.

Hasta el momento, Celtic y Besiktas únicamente han disputado tres partidos en la Europa League 2026-27, por lo que todavía no existen cinco resultados de cada club en la presente fase de liga. El conjunto escocés buscará conseguir su primer triunfo, mientras que Besiktas intentará prolongar su buen comienzo y sumar puntos como visitante.

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Con la suscripción activa, los aficionados podrán ingresar a las transmisiones Premium habilitadas en el canal. El Celtic vs Besiktas se podrá seguir este jueves 5 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con la cobertura de Claro Sports de la cuarta jornada de la UEFA Europa League 2026-27.

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