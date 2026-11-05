Benfica vs Lech Poznan, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 4 

Benfica recibe la visita del Lech Poznan con la firme intención de conseguir su cuarto triunfo y mantener el liderato del torneo

Sigue el Benfica vs Lech Poznan, en vivo. | Claro Sports

Benfica y Lech Poznan se enfrentarán este jueves 5 de noviembre de 2026 en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27. El Estádio da Luz, en Lisboa, será el escenario del compromiso entre el conjunto portugués, que acumula tres victorias en el torneo, y el representante de Polonia, que busca su primer triunfo en esta edición.

El Benfica llega como el líder con nueve puntos después de derrotar 2-0 al Milan, 4-1 al Celtic y 4-1 al Omonia, resultados que lo mantienen entre los equipos que han ganado todos sus encuentros. El conjunto portugués suma 10 goles a favor y dos en contra, cifras que reflejan su desempeño durante las primeras tres fechas de la competencia.

Por su parte, Lech Poznan registra un punto en tres jornadas, después de perder 4-0 contra Crystal Palace y Bayer Leverkusen, además de empatar 1-1 frente al Sunderland. El equipo polaco intentará conseguir su primera victoria ante un rival al que no ha podido vencer en sus anteriores enfrentamientos europeos.

¿A qué hora inicia la transmisión del Benfica vs Lech Poznan hoy 5 de noviembre?

El Benfica vs Lech Poznan se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. En Portugal, el encuentro está programado para las 20:00 horas y corresponde a la cuarta jornada de la Europa League. El partido se disputará en el Estádio da Luz, sede del Benfica en Lisboa, donde los portugueses buscarán su cuarto triunfo consecutivo en la fase de liga.

Antecedentes y últimos resultados del Benfica vs Lech Poznan en la Europa League 2026

Benfica y Lech Poznan se han enfrentado dos veces en la historia de la Europa League, ambas durante la fase de grupos de la temporada 2020-21. El conjunto portugués ganó los dos partidos, con ocho goles a favor y dos en contra. Su primer encuentro se celebró el 22 de octubre de 2020, cuando Benfica se impuso 4-2 en territorio polaco.

El segundo enfrentamiento ocurrió el 3 de diciembre de 2020, cuando Benfica derrotó 4-0 al Lech Poznan en Lisboa. Estos resultados mantienen al conjunto portugués con dos victorias, ningún empate y ninguna derrota en el historial directo. El partido de este 5 de noviembre de 2026 será su tercer duelo en esta competición.

¿Dónde ver Benfica vs Lech Poznan en Claro Sports y cómo seguir la transmisión en vivo?

La transmisión en vivo del Benfica vs Lech Poznan la podrás disfrutar a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro, los goles y las incidencias de la cuarta jornada.

Además, los aficionados podrán consultar las noticias, resultados y el seguimiento de la UEFA Europa League 2026-27 en www.clarosports.com, donde estará disponible la información sobre la fase de liga y los equipos que buscan avanzar a las rondas de eliminación directa.