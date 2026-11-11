Karim López inicia una nueva etapa: el mexicano destaca en su estreno con Memphis Hustle

El basquetbolista mexicano de 19 años comenzó su etapa en la NBA G League y registró nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos

Karim López se acerca a la NBA | Getty Images via AFP

El basquetbol mexicano sumó un nuevo capítulo en el camino de una de sus principales promesas. Karim López hizo su debut en la NBA G League con Memphis Hustle y terminó su primer encuentro con 16 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos, aunque no logró evitar la derrota de su equipo por 98-101 ante Osceola Magic, filial del Orlando Magic. A sus 19 años, el mexicano comenzó su participación en la liga de desarrollo de la NBA con una actuación que lo dejó cerca del doble-doble.

El jugador mexicano de 2.03 metros de estatura tuvo participación en diferentes aspectos del juego, al contribuir tanto en las acciones ofensivas como en la defensa. Además de sus 16 unidades, estuvo cerca de conseguir un doble-doble gracias a los nueve rebotes que recuperó, mientras que sus cuatro asistencias reflejaron su participación en la generación de oportunidades para sus compañeros.

Karim López comienza su camino en la NBA G League con Memphis Hustle

La llegada de López a Memphis Hustle representa una nueva etapa en su desarrollo profesional. El equipo forma parte de la NBA G League y está afiliado a los Memphis Grizzlies, por lo que ofrece un entorno de competencia en el que los jugadores pueden continuar su preparación y buscar oportunidades dentro de la principal liga de basquetbol de Estados Unidos.

En su presentación, el mexicano también registró tres bloqueos, una cifra que destacó su participación defensiva. Su capacidad para intervenir cerca del aro, recuperar rebotes y distribuir el balón le permitió aportar en distintas situaciones del encuentro, más allá de la producción de puntos que consiguió durante su debut.

Con 19 años, López afronta esta etapa después de desarrollar parte de su carrera fuera de México. Su experiencia internacional le ha permitido competir contra jugadores de diferentes características físicas y estilos de juego, un proceso que ahora continúa dentro del sistema de desarrollo del basquetbol estadounidense.

Karim López busca consolidarse como representante del básquetbol mexicano

La trayectoria del joven adquiere relevancia por su condición de jugador nacido en México y por las expectativas que acompañan su incorporación al sistema de la NBA. López fue seleccionado con la posición número 21 de la primera ronda del Draft de la NBA, convirtiéndose en el primer jugador nacido en territorio mexicano en alcanzar esa instancia de selección.

Este antecedente coloca al basquetbolista dentro de una nueva generación de representantes mexicanos que buscan abrirse paso en las principales competencias internacionales. Su presencia en la G League constituye una oportunidad para acumular minutos, adaptarse al ritmo de juego y desarrollar las herramientas necesarias para competir en la NBA.

El debut con Memphis Hustle también permitió observar algunas de las características que distinguen su estilo. Su estatura de 2.03 metros y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del perímetro le ofrecen alternativas para participar en esquemas ofensivos y defensivos, aspectos que serán evaluados a lo largo de la temporada.

Con 16 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos en su primera aparición, Karim López inició su recorrido en la NBA G League. El siguiente objetivo será mantener la regularidad en sus actuaciones y aprovechar cada oportunidad con Memphis Hustle, mientras continúa su proceso de desarrollo con la aspiración de establecerse en la NBA.

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