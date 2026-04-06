Casa Pia vs Benfica, en vivo la Primeira Liga 2026: resultado y goles de la jornada 28
Siga las emociones de un nuevo duelo para las ‘Águilas’, que visitarán al Casa Pia en el campeonato liguero.
¿A qué hora inicia el Casa Pia vs Benfica hoy lunes 6 de abril de 2026?
Este duelo, que se disputará en el Municipal de Rio Maior, tendrá su pitazo inicial a las 20:45 horas locales. Agéndese en su respectivo país:
- México: 13:45 horas.
- Colombia: 14:45 horas.
- Argentina: 16:45 horas.
- Estados Unidos: 15:45 (ET), 14:45 (CT) y 12:45 (PT).
Alineaciones del Casa Pia vs Benfica para la jornada 28, al momento
Así forma Casa Pía: Patrick Sequeira; André Geraldes, David Sousa, Joau Goulart; Gaizka Larrazabal, Iyad Mohamed, Rafael Brito, Pedro Rosas; Jeremy Livolant, Tiago Morais y Cassiano. DT: Álvaro Pacheco.
Así forma Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea; Rafa Silva, Dodi Lukebakio, Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.
¿Dónde ver el Casa Pia vs Benfica en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido por Liga Portuguesa, entre Casa Pia y Benfica, no tiene transmisión en Latinoamérica.