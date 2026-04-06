Casa Pia vs Benfica, en vivo la Primeira Liga 2026: resultado y goles de la jornada 28

Siga las emociones de un nuevo duelo para las ‘Águilas’, que visitarán al Casa Pia en el campeonato liguero.

Richard Ríos en el Benfica | Foto por JOHN THYS / AFP

¿A qué hora inicia el Casa Pia vs Benfica hoy lunes 6 de abril de 2026?

Este duelo, que se disputará en el Municipal de Rio Maior, tendrá su pitazo inicial a las 20:45 horas locales. Agéndese en su respectivo país:

México: 13:45 horas.

13:45 horas. Colombia: 14:45 horas.

14:45 horas. Argentina: 16:45 horas.

16:45 horas. Estados Unidos: 15:45 (ET), 14:45 (CT) y 12:45 (PT).

Alineaciones del Casa Pia vs Benfica para la jornada 28, al momento

Así forma Casa Pía: Patrick Sequeira; André Geraldes, David Sousa, Joau Goulart; Gaizka Larrazabal, Iyad Mohamed, Rafael Brito, Pedro Rosas; Jeremy Livolant, Tiago Morais y Cassiano. DT: Álvaro Pacheco.

Así forma Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea; Rafa Silva, Dodi Lukebakio, Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.

¿Dónde ver el Casa Pia vs Benfica en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido por Liga Portuguesa, entre Casa Pia y Benfica, no tiene transmisión en Latinoamérica.

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