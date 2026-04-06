Monterrey se olvida de ganar en casa y regala puntos en el Gigante de Acero

Los Rayados tienen balance de dos victorias, un empate y cuatro derrotas en casa durante el torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Monterrey, sin poderío como local en el Clausura 2026 | Imago7

Los Rayados de Monterrey han tenido un paso decepcionante en el Clausura 2026 de la Liga MX, el flamante equipo con jugadores de renombre ha estado lejos de lo esperado y apunta a fracasar por segunda ocasión en el primer semestre, además de que se ha olvidado de ganar en el Gigante de Acero.

El Monterrey ha tenido un paso irregular en el primer semestre, el equipo ya se apuntó su primer fracaso tras la eliminación en octavos de final de Concachampions tras caer frente a Cruz Azul y en la Liga MX están lejos de la zona de clasificación al ocupar la posición número 13 de la tabla general con tan solo 14 puntos de 39 en disputa, lo que ha arrojado críticas y cuestionamientos de parte de sus aficionados.

Más allá de lo preocupante que es fracasar en los dos torneos que disputaron en el primer semestre del 2026, algo que preocupa a los aficionados es la falta de victorias en casa, el Gigante de Acero dejó de ser una fortaleza para Rayados tanto en la Liga MX como en la Concachampions, lo que les ha terminado por costar puestos en la tabla general en el torneo local y la eliminación en la competencia internacional.

En casa el Monterrey ha disputado siete partidos en el Clausura 2026, solo pudo vencer al Club León por la mínima diferencia en la jornada 6 y en la fecha 9 golearon 4-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, en el resto de los partidos los aficionados regiomontanos se fueron con un mal sabor de boca, ya que Monterrey rescató un empate y suma cuatro derrotas, dos de ellas de manera consecutiva.

Rayados ha coleccionado derrotas en el Gigante de Acero ante las mejores asistencias en la Liga MX dentro del Clausura 2026, ya que perdieron frente a 45,238 ante Toluca por la mínima diferencia en la primera fecha, en la jornada 8 cayeron 2-0 frente a Cruz Azul con una asistencia de 47,907 aficionados y contra Chivas en la jornada 12 perdieron 3-2 con una asistencia de 48,853 espectadores.

El Gigante de Acero de ser una aduana complicada en la ultimada década en la Liga MX ha pasado a ser un dolor de cabeza para los mismos Rayados, quienes han dejado de ser un equipo competitivo y protagonista en los últimos torneos, en el Clausura 2026 apuntan a ni siquiera poder llegar a la Liguilla.

Te puede interesar: