Gabriela Jaquez abre su corazón tras campeonato con UCLA: “Le dedico el triunfo a mi familia”

La basquetbolista explicó que este logro no fue casualidad, sino la culminación de una meta trazada desde su llegada al programa

Gabriela Jaquez cerró su etapa universitaria con una noche que ya forma parte de la historia del básquetbol femenil de la NCAA. La jugadora mexicana encabezó a UCLA con 21 puntos en la final del March Madness Femenil 2026 y fue la gran referencia ofensiva en la victoria 79-51 sobre South Carolina, resultado que le dio a su universidad el primer campeonato nacional de su historia.

La actuación de Jáquez no solo marcó el partido por su producción en la duela, también reflejó una convicción que, según sus propias palabras, acompañó al grupo desde que arrancó la temporada. Después de conquistar el título, Gabriela explicó que este logro no fue casualidad, sino la culminación de una meta trazada desde su llegada al programa: “Sí, definitivamente era una meta. Definitivamente también anoté esa. Sabía que lo íbamos a lograr. Al venir a UCLA, todos nos propusimos una meta. E imaginé este momento. Lo imaginé tantas veces. Y estoy tan, tan orgullosa”.

La celebración del campeonato dejó una imagen de desahogo total para la mexicana, quien vivió entre lágrimas, confeti y el respaldo de la gente una de las noches más importantes de su carrera. En medio del festejo, Jáquez puso en palabras lo que representó compartir ese instante con sus compañeras, la afición y su entorno más cercano: “Llorar mucho, el confeti, todos los aficionados aquí para apoyarnos, mi familia estando aquí. Simplemente lo significa todo. Celebrar con este grupo, oh Dios mío. Estoy tan feliz”.

Uno de los ejes de su testimonio fue el papel de su familia, a la que señaló como un soporte permanente a lo largo de su camino deportivo. Gabriela contó que la carga emocional ya se sentía desde antes del arranque de la final y relató cómo vivió esa despedida con su madre, en una escena que retrata la dimensión personal de la conquista: “Un momento muy especial. Amo mucho a mi familia. Me han apoyado en cada paso del camino. Mi mamá estaba llorando a mares antes de que empezara el juego, en la despedida, y yo estaba como, ‘Mamá, yo también, pero todavía no. No puedo llorar todavía’. Ha sido tan emocional. El hecho de que sea la última vez que uso este uniforme también me pone muy emocional. Pero terminar así lo significa todo”.

🗣️ "IMAGINÉ TANTO ESTE MOMENTO. ESTOY TAN ORGULLOSA" 🏀



🥹 ¡LAS LÁGRIMAS DE LA MEXICANA GABRIELA JÁQUEZ TRAS GANAR SER CAMPEONA CON UCLA! 🇲🇽



❤️ LA FELICIDAD DE SU FAMILIA NO TIENE PRECIO 🏆 pic.twitter.com/0JUFiz8nLF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 5, 2026

La coronación también tuvo un peso especial porque fue el último partido universitario de Gabriela Jáquez con el uniforme de UCLA. La mexicana se despidió como la jugadora con más victorias en la historia de la institución, una huella que agranda todavía más el valor de una noche en la que no solo levantó el trofeo, sino que también cerró un ciclo con el resultado que había perseguido desde el inicio.

En su reflexión final, Jáquez remarcó que el campeonato fue la consecuencia de meses de trabajo, preparación mental y una idea colectiva que nunca se apartó del vestidor. La figura de UCLA detalló que el equipo comenzó a construir este objetivo desde su primer entrenamiento de la campaña y resumió el sentido de la conquista con una frase que define la ruta del grupo: “Estoy tan feliz. Estoy tan orgullosa de este grupo. Quiero decir, esto es lo que queríamos hacer. Este era el plan y lo logramos. La mente es tan poderosa. Nos hemos estado preparando para esto desde el 25 de septiembre. Ese fue nuestro primer entrenamiento. Y durante mucho tiempo, nos propusimos esto. Y estoy tan, tan orgullosa”.

Así, Jáquez firmó una final histórica y dejó una declaración que ayuda a dimensionar lo que consiguió UCLA en el March Madness Femenil 2026. Su aporte en la cancha, el liderazgo en el partido por el título y la carga emocional de su despedida convirtieron esta consagración en una historia de metas cumplidas, trabajo sostenido y legado, con la mexicana como una de las protagonistas centrales de una noche que ya quedó grabada en la NCAA.

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