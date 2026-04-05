¡Alarmas encendidas en América! Erick Sánchez sale por lesión ante Santos

La preocupación no solo está en Coapa, sino también en la selección mexicana, ya que fue recientemente convocado para la última Fecha FIFA

Sánchez es una de las piexzas principales de las Águilas | Imago7

Se encendieron las alarmas en el América tras la salida por lesión de Erick ‘Chiquito’ Sánchez, en un momento que genera preocupación tanto en el club como en la selección mexicana. El mediocampista tuvo que abandonar el terreno de juego apenas al minuto 15 del partido ante Santos por la jornada 13 del Clausura 2026, en una acción que cambió el rumbo del encuentro y dejó incertidumbre en el entorno azulcrema.

La jugada ocurrió tras una acción ofensiva en la que el jugador participó activamente y, tras intentar ayudar a su equipo, Sánchez comenzó a mostrar molestias en la rodilla izquierda y terminó tirado sobre el césped, lo que obligó al cuerpo técnico a intervenir de inmediato. La decisión fue clara: no arriesgar al futbolista y realizar el cambio para evitar una lesión de mayor gravedad.

El cuerpo médico del América optó por sustituir al jugador de forma preventiva, en un movimiento que refleja la importancia que tiene el ‘Chiquito’ dentro del equipo. Su salida representa un golpe sensible para las Águilas, que ya enfrentan un momento complicado en el torneo y que ahora podrían perder a una de sus piezas clave en el medio campo.

La preocupación no solo está en Coapa, sino también en la selección mexicana, ya que Sánchez fue recientemente convocado para la última Fecha FIFA. Su evolución física será clave en las próximas semanas, considerando que el futbolista busca consolidarse como una opción rumbo al Mundial de 2026.

Hasta el momento, no existe un parte médico oficial que detalle la gravedad de la lesión, por lo que se espera que en las próximas horas el club emita un informe sobre el estado del jugador. Esta incertidumbre mantiene en alerta tanto al cuerpo técnico como a la afición, que teme una baja prolongada.

El América queda a la espera de los estudios médicos para conocer el alcance real de la lesión, mientras el futuro inmediato de Sánchez queda en duda. La situación abre un nuevo problema para el equipo en plena recta del torneo y añade tensión en el entorno del jugador, que busca mantenerse en el radar de la selección nacional.

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