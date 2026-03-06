Aldaír Gutiérrez denuncia amenazas a su familia tras la eliminación del Bucaramanga

El lateral estalló en sus redes sociales y emitió un comunicado tras las preocupantes intimidaciones hacia él y sus seres queridos.

Aldaír Gutiérrez, jugador del Bucaramanga | Vizzor

Atlético Bucaramanga se quedó sin participación internacional para 2026. En el duro formato de Copa Sudamericana, dos colombianos se medían entre sí en un par de llaves, por lo que el perdedor, en partido único, se debía ir de la competencia. Eso lo padeció el ‘Leopardo’, que cayó 2-1 en casa del América de Cali tras una presentación notable de la escuadra dirigida por David González.

Lógicamente es un golpe que dolió para el plantel y la dirección técnica comandad por Leonel Álvarez. Sin embargo, no justifica lo que le sucedió a Aldaír Gutiérrez. El lateral derecho fue expulsado por doble amarilla en el juego por primera fase, pero un día después, denunció fuertes amenazas en sus redes sociales.

A través de un comunicado, Gutiérrez tomó como evidencia las capturas de pantalla donde usuarios le lanzaron fuertes mensajes, unos haciendo alusión a su hija en camino y otro dejando claro que sabían el lugar de su residencia, así como los lugares que frecuentan. Amenazas muy fuertes en contra del jugador de 27 años.

El futbolista rompió el silencio y anunció que tomará medidas frente a las amenazas. Declaró que ha sido un profesional en su paso por Bucaramanga, pero que su actuación en cancha no es motivo para esa magnitud de recriminaciones.

El comunicado de Aldaír Gutiérrez sobre las amenazas

“El presente comunicado lo realizo para manifestar y denunciar las amenazas de muerte que en las últimas horas hemos recibido hacia mi familia e incluso hasta una bebé, mi hija, que aún no ha nacido, donde manifiestan conocer los lugares que frecuentamos, donde residimos y donde nos movilizamos normalmente. (…)

Como parte del plantel del Bucaramanga lamento profundamente que el resultado no se haya conseguido en Cali. También lamento si me vi involucrado directamente en la no consecución del mismo, pero esto jamás será un motivo suficiente para que alguien quiera y manifieste atentar contra mi vida y la de mis seres queridos.

Soy un empleado del fútbol. Sé que los jugadores llegamos y nos vamos, pero mientras he estado en este club, he sido un profesional en todo el sentido de la palabra. He sido resiliente y respetuoso ante las críticas constructivas e incluso he respetado. Y es por eso que me duele tanto estos mensajes de odio que atemorizan a los míos en una ciudad que hace más de dos años es mi casa. Tomaré las acciones legales correspondientes ante las amenazas recibidas”.

