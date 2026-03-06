Hoy No Circula 7 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el sábado en CDMX y Edomex?

La medida forma parte de la estrategia ambiental que busca disminuir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México

Hoy No Circula en la CDMX y Estado de México | Reuters

Este sábado 7 de marzo de 2026 el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, por lo que algunos automovilistas deberán dejar sus vehículos en casa para evitar sanciones. La medida forma parte de la estrategia ambiental que busca disminuir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades ambientales, entre ellas la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, recuerdan que este programa se aplica de lunes a sábado y depende del holograma, el último dígito de la placa y, en algunos casos, de contingencias ambientales. Por ello, es importante que los conductores verifiquen si su vehículo puede circular o si deberá permanecer fuera de las calles durante este sábado.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué autos no circulan este 7 de marzo y cuáles sí?

Para el sábado 7 de marzo, el Hoy No Circula establece restricciones para ciertos vehículos dependiendo de su holograma de verificación. Los automóviles con holograma 2 no pueden circular ningún sábado, mientras que los vehículos con holograma 1 descansan dos sábados al mes según el último número de su placa.

En el primer sábado de marzo, la restricción aplica para autos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea impar (1, 3, 5, 7 y 9). Además, los vehículos con holograma 2 también deben suspender su circulación durante toda la jornada.

Sí pueden circular sin restricciones los autos con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos e híbridos, transporte público, servicios de emergencia y algunos automóviles destinados a personas con discapacidad, siempre que cuenten con la autorización correspondiente.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El llamado Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta medida busca reducir de manera inmediata la cantidad de vehículos en circulación para disminuir las emisiones contaminantes.

Cuando se aplica esta fase, las restricciones aumentan e incluyen a más vehículos, incluso algunos que normalmente sí pueden circular, como automóviles con holograma 0 o 00 dependiendo del nivel de contaminación registrado. La activación suele anunciarse oficialmente durante la tarde o noche previa a su implementación.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en una sanción económica importante para los conductores tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Las multas suelen oscilar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2,100 y 3,200 pesos mexicanos.

Además de la multa económica, los conductores también pueden enfrentar el envío del vehículo al corralón, lo que implica pagar arrastre, resguardo y otros gastos administrativos para recuperar el automóvil. Por ello, las autoridades recomiendan revisar con anticipación las restricciones para evitar sanciones y contribuir a mejorar la calidad del aire en la región.

