Rodrigo Schlegel se pierde el Clásico Tapatío; no procedió apelación

Atlas no tuvo éxito en su intento de apelar ante la Liga MX, luego de la situación vivida por Rodrigo Schlegel en el partido anterior. La inconformidad presentada por el club rojinegro no procedió, por lo que el defensor argentino deberá cumplir con el castigo y se perderá el próximo compromiso frente a Club Deportivo Guadalajara.

La información fue confirmada por Aníbal Fájer, presidente del Atlas, quien además expresó la molestia de la institución por las decisiones arbitrales que afectaron al equipo durante el encuentro ante Tijuana, señalando que el club intentó resolver la situación mediante los canales oficiales.

“No estamos de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la cancha. Hemos decidido caminar por la vía institucional, por las vías adecuadas para buscar una rectificación. No ha sido favorable, nos lo han notificado por la mañana”, comentó el directivo.

Schlegel vio la tarjeta roja tras recibir una segunda amonestación, luego de cometer un penal sobre Diego Abreu en el tiempo agregado del partido en el que Atlas derrotó 2-1 a Club Tijuana.

“Un jugador como Rodrigo es uno de los capitanes, ha sido constante titular y ha disputado prácticamente todos los minutos, por lo que sin duda nos duele no poder contar con él para el siguiente partido”, destacó el dirigente rojinegro.

Por otro lado, el mediocampista Alfonso González también reaccionó a los comentarios recientes de Club Deportivo Guadalajara en redes sociales, donde el club rojiblanco ha señalado que el Estadio Jalisco continúa siendo su casa.

“Para mí, Jalisco siempre ha sido nuestra casa, desde que llegué al club, asistiendo a partidos como aficionado y ahora que los miro como jugador. Nos hemos hecho fuertes ahí, con nuestra gente, haciendo bien las cosas y buscaremos seguir así el fin de semana”, finalizó.

El Clásico Tapatío vuelve a tomar protagonismo en la agenda del futbol mexicano, ya que el duelo entre Atlas y Guadalajara siempre genera gran expectativa entre las aficiones y suele ser determinante para el ánimo de ambos clubes en la temporada. Con la baja confirmada de Schlegel, los rojinegros deberán ajustar su defensa para encarar uno de los partidos más intensos y tradicionales del campeonato.

