Bronca entre Pericos y Olmecas detiene el Juego 5 y deja más de 10 expulsados

La novena de Tabasco terminó con la victoria por 10-8 en el Estadio Hermanos Serdán y se metió a la Serie del Rey 2026

La tensión llegó al límite en el Estadio Hermanos Serdán durante el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco protagonizaron una bronca que obligó a detener las acciones durante varios minutos, en un encuentro que terminó con más de 10 expulsiones y que tuvo varios episodios de confrontación entre ambos equipos.

La frustración comenzó a hacerse evidente después de la reacción ofensiva de los Olmecas, que pusieron contra las cuerdas a los Pericos durante los últimos episodios. Con la novena tabasqueña tomando ventaja en la pizarra, Clayton Andrews golpeó con un lanzamiento a Herlis Rodríguez en la parte baja de la octava entrada.

Rodríguez no ocultó su molestia después del pelotazo y, mientras se dirigía hacia primera base, terminó por perder la calma. El jugador de Puebla soltó el casco y regresó para buscar a Andrews, situación que provocó que las bancas de ambas novenas se vaciaran y que los jugadores se concentraran alrededor del montículo.

Los ánimos se encendieron rápidamente y hubo intercambio de golpes entre integrantes de las dos organizaciones en diferentes zonas del diamante. La situación se prolongó durante varios minutos y obligó a detener por completo el desarrollo del encuentro, mientras los cuerpos técnicos y los umpires intentaban separar a los involucrados.

Después de controlar la primera confrontación llegaron las sanciones. Nueve jugadores fueron expulsados como consecuencia de la bronca, cinco pertenecientes a los Pericos de Puebla y cuatro a los Olmecas de Tabasco, dejando a ambas novenas con bajas para el cierre del partido.

Una bronca entre Pericos y Olmecas detuvo por minutos el juego | Claro Sports

La tensión no terminó con la primera bronca

El partido todavía tendría otro episodio de tensión. Los Pericos respondieron al pelotazo y José Martínez golpeó con la pelota a Phillip Ervin, lo que provocó una nueva confrontación entre los integrantes de ambas novenas. En esta ocasión, la situación no alcanzó la duración de la primera pelea.

Las expulsiones continuaron después de otro pelotazo. Francis Peguero, de Olmecas, golpeó a Lorenzo Cedrola, acción que le costó abandonar el encuentro. La decisión también generó reclamos desde el dugout tabasqueño y el mánager Luis Rivera terminó expulsado por protestar ante el umpire.

Pese al ambiente que se generó en el Estadio Hermanos Serdán, Olmecas de Tabasco consiguió imponerse 10-8 a Pericos de Puebla y cerró el Juego 5 con el campeonato de la Zona Sur. El conjunto tabasqueño aprovechó su reacción ofensiva para superar a los locales y asegurar su regreso a la Serie del Rey.

La novena de Tabasco terminó así con 33 años de espera para conquistar nuevamente el campeonato de la Zona Sur. Ahora los Olmecas tendrán que dejar atrás los incidentes de Puebla y preparar su siguiente desafío: enfrentar a los Toros de Tijuana en la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

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