Partidos de hoy 5 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este sábado
El Olympiacos se verá las caras ante el Volos NFC en punto de las 10:00 horas a través de la multiplataforma de Claro Sports
La actividad futbolística de este sábado 5 de septiembre tendrá presencia mexicana en la Superliga de Grecia con Armando González, quien buscará seguir sumando minutos con Olympiacos cuando visite al Volos NFC a las 10:00 horas, tiempo del centro de México a través de la multiplataforma de Claro Sports. El delantero llega después de marcar su primer gol en Europa y aportar una asistencia en el 4-0 sobre AE Larissa por la Copa de Grecia, después de haber debutado en liga frente al Asteras Tripolis. Ahora tendrá la oportunidad de buscar su primera anotación en la Superliga, ante un Volos que suma un punto, mientras Olympiacos registra seis de seis.
La Liga MX tendrá tres encuentros dentro de la jornada 7 del Apertura 2026. Atlético de San Luis recibe a Chivas a las 17:00 horas después de vencer 3-1 a Monterrey y llegar a seis puntos, mientras Guadalajara suma 11 unidades y viene de empatar 1-1 con Pachuca. Más tarde, Tigres enfrenta a Necaxa a las 19:00; los felinos tienen cinco puntos y empataron 0-0 ante Santos, mientras los Rayos acumulan siete y llegan tras caer 3-1 frente a Cruz Azul. La jornada sabatina cerrará a las 21:00 con Atlas ante Atlante: los rojinegros tienen 12 puntos y vienen de perder 3-1 contra Querétaro, mientras los Potros suman seis después del 1-1 frente a León.
La oferta de Claro Sports también tendrá dos partidos de la jornada 5 de la Liga de Portugal. Marítimo recibirá al Benfica a las 11:00 horas, mientras Sporting Lisboa enfrentará al Nacional en el Estádio José Alvalade. El Sporting llega como uno de los equipos involucrados en la pelea por los primeros lugares del campeonato portugués, por lo que ambos encuentros amplían una jornada internacional que podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports.
MÁS INFORMACIÓN: Todos los partidos de la Hormiga González con Olympiacos: calendario de la Super Liga de Grecia 2026-2027
Super Liga de Grecia
- Volos NFC vs Olympiacos | 10:00 horas | Claro Sports
- AEK Athens vs Aris | 12:00 horas
Liga MX
- Atlético de San Luis vs Guadalajara | 17:00 horas | ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium
- Tigres UANL vs Necaxa | 19:00 horas | Azteca 7 y FOX One
- Atlas vs Atlante | 21:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium
LaLiga
- Athletic Club vs Atlético de Madrid | 08:15 horas | SKY Sports
- Rayo Vallecano vs Racing Santander | 10:30 horas | SKY Sports y Canal 5
- Villarreal vs Deportivo La Coruña | 13:00 horas | SKY Sports
Liga Portugal
- Maritimo vs Benfica | 11:00 horas | Claro Sports
- Sporting CP vs C.D. Nacional | 13:30 horas | Claro Sports
Premier League
- Newcastle United vs AFC Bournemouth | 05:30 horas | HBO Max
- Brentford vs Sunderland | 08:00 horas | FOX One
- Brighton & Hove Albion vs Leeds United | 08:00 horas | HBO Max
- Fulham vs Crystal Palace | 08:00 horas | HBO Max
- Manchester City vs Coventry City | 08:00 horas | HBO Max
- Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur | 08:00 horas | FOX One
- Hull City vs Aston Villa | 10:30 horas | FOX One
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Serie A
- Fiorentina vs Torino | 07:00 horas | ESPN y Disney+ Premium
- Internazionale vs Napoli | 10:00 horas | ESPN y Disney+ Premium
- AS Roma vs Atalanta | 12:45 horas | Disney+ Premium
Ligue 1
- Lens vs Lorient | 09:15 horas | FOX One
- Le Havre AC vs Brest | 12:45 horas | FOX One
- Nice vs Le Mans | 12:45 horas | FOX One y FOX+
Eredivisie
- NEC Nijmegen vs Feyenoord Rotterdam | 08:30 horas | ESPN 4 y Disney+ Premium
- FC Utrecht vs Go Ahead Eagles | 10:45 horas | No disponible en México
- Ajax Amsterdam vs PSV Eindhoven | 12:00 horas | ESPN y Disney+ Premium
- Willem II vs Excelsior | 13:00 horas | No disponible en México
Bundesliga
- Bayer Leverkusen vs Union Berlin | 07:30 horas | FOX One y Tubi
- Borussia Mönchengladbach vs SV Elversberg | 07:30 horas | FOX One
- SC Paderborn 07 vs SC Freiburg | 07:30 horas | FOX One
- TSG Hoffenheim vs Borussia Dortmund | 07:30 horas | FOX One y FOX
- Werder Bremen vs RB Leipzig | 07:30 horas | FOX One
- Schalke 04 vs Bayern Munich | 10:30 horas | FOX One y FOX
Major League Soccer
- Charlotte FC vs Houston Dynamo FC | 17:30 horas | Apple TV
- Columbus Crew vs Colorado Rapids | 17:30 horas | Apple TV
- FC Cincinnati vs D.C. United | 17:30 horas | Apple TV
- Inter Miami CF vs Atlanta United FC | 17:30 horas | Apple TV
- Orlando City SC vs San Diego FC | 17:30 horas | Apple TV
- Philadelphia Union vs CF Montréal | 17:30 horas | Apple TV
- Toronto FC vs Chicago Fire FC | 17:30 horas | Apple TV
- Austin FC vs San Jose Earthquakes | 18:30 horas | Apple TV
- FC Dallas vs Sporting Kansas City | 18:30 horas | Apple TV
- Seattle Sounders FC vs New York Red Bulls | 18:30 horas | Apple TV
- LA Galaxy vs New England Revolution | 19:30 horas | Apple TV
- Real Salt Lake vs LAFC | 19:30 horas | Apple TV
- Portland Timbers vs Minnesota United FC | 20:30 horas | Apple TV
- Vancouver Whitecaps vs St. Louis CITY SC | 20:30 horas | Apple TV
Liga de Expansión MX
- Cancún FC vs Cruz Azul Hidalgo | 19:00 horas | AYM Sports
- Atlético Morelia vs Alebrijes de Oaxaca | 19:00 horas | AYM Sports
- Jaiba Brava vs Venados FC | 19:00 horas | AYM Sports
- Piratas vs Correcaminos UAT | 19:00 horas | AYM Sports