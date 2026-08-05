Danry Vásquez ofrece disculpas tras la pelea que provocó su suspensión en la LMB: “Estoy arrepentido”

El jugador de los Toros de Tijuana asumió la responsabilidad por el golpe a Rodolfo Amador durante el partido contra los Acereros de Monclova

Danry Vásquez pide perdón por su pelea la LMB | Danry19oficial

Danry Vásquez publicó un mensaje para ofrecer disculpas por la pelea ocurrida durante el partido entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova. El pelotero venezolano fue suspendido de manera indefinida por la Liga Mexicana de Béisbol después del incidente registrado sobre el terreno de juego.

Mediante un video difundido en su cuenta de Instagram, Vásquez reconoció que su reacción fue incorrecta y dirigió su primera disculpa a Rodolfo Amador, jugador de los Acereros involucrado en la acción. “Quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo sucedido este domingo en el partido contra los Acereros de Monclova”, señaló.

DANRY VÁSQUEZ DIO LA CARA TRAS INCIDENTE VIOLENTO 🗣️



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El integrante de los Toros también extendió el mensaje a las dos organizaciones, a sus compañeros, a la LMB y a los aficionados. “Lo que hice estuvo muy mal, reaccioné ante una acción que tomé como provocación y asumo completamente la responsabilidad por mis actos”, expresó.

La pelea comenzó después de que Vásquez fuera puesto fuera declarado out mientras corría hacia el plato.. Tras concluir la jugada, el venezolano golpeó en el rostro a Amador, situación que provocó la intervención de jugadores y miembros de ambos equipos dentro del diamante.

La Liga Mexicana de Béisbol abrió una investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados y anunció la suspensión indefinida de Vásquez. La medida permanecerá vigente mientras el organismo revisa los hechos y define las sanciones correspondientes.

En su posicionamiento, la LMB indicó que rechaza las agresiones y cualquier manifestación de violencia dentro de sus competencias. El organismo señaló que este tipo de acciones no corresponde con sus principios de juego limpio y respeto al rival, además de poner en riesgo la integridad física de los jugadores.

Vásquez afirmó que comenzó a trabajar en su conducta desde los primeros días posteriores al incidente. “Estoy arrepentido de todo lo que pasó y les aseguro que estoy trabajando en mi persona para que algo así no vuelva a pasar. Asumo las consecuencias de mis actos”, agregó.

El pelotero cerró su mensaje al reconocer la importancia del béisbol en su carrera y agradecer las oportunidades recibidas en México. La LMB no ha informado cuándo concluirá la investigación ni si la suspensión indefinida será sustituida por una sanción con duración determinada.

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