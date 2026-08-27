Diablos Rojos quedan eliminados ante Pericos de Puebla y no podrán buscar el tricampeonato de la LMB

Los Diablos Rojos cayeron ante Pericos de Puebla y terminaron su camino en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Diablos Rojos quedan fuera ante Pericos. Foto print de pantalla X: @Pericos_Oficial

Los Diablos Rojos del México quedaron eliminados de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 después de caer ante los Pericos de Puebla por 3 carreras a 0 en sexto juego de la Serie de la Zona Sur, que es para los poblanos por 4 juegos a dos, en el Estadio Alfredo Harp Helú resultado que terminó con las aspiraciones del conjunto escarlata de buscar el tricampeonato.

El equipo capitalino no logró revertir la desventaja construida por los poblanos desde las primeras entradas y terminó despidiéndose de la competencia en un encuentro donde la ofensiva de Pericos aprovechó sus oportunidades y la defensiva mantuvo el control en los momentos importantes.

Puebla tomó ventaja desde la tercera entrada. Samar Leyva abrió el ataque con un sencillo y Herlis Rodríguez conectó un triple que permitió la primera carrera del encuentro. Posteriormente, Sergio Alcántara produjo la segunda anotación con un imparable que llevó a Rodríguez al plato para colocar la pizarra 2-0.

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La diferencia aumentó en la quinta entrada cuando un lanzamiento descontrolado de Nick Vespi permitió que Lorenzo Cedrola anotara la tercera carrera para los Pericos de Puebla. El conjunto visitante mantuvo la presión y obligó a los Diablos a buscar una reacción ofensiva que nunca llegó.

Los Diablos Rojos intentaron responder, pero el pitcheo de Puebla logró contener a figuras importantes de la alineación escarlata. Jugadores como Robinson Canó, Carlos Sepúlveda y Jon Singleton no pudieron encontrar la producción necesaria para cambiar el rumbo del encuentro.

Durante la sexta entrada, los capitalinos tuvieron una oportunidad de acercarse después de un doble de Franklin Barreto, pero no consiguieron llevar corredores al plato. Puebla respondió con su bullpen y mantuvo la ventaja durante los siguientes episodios.

En la parte final del encuentro, Pericos realizó ajustes desde el montículo para asegurar la victoria. La novena poblana controló los últimos turnos al bate de los Diablos y evitó cualquier intento de remontada para confirmar su clasificación.

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Con la eliminación de los Diablos Rojos del México, termina la búsqueda del tricampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. El conjunto capitalino no podrá defender el título y Pericos de Puebla continúa con vida en la pelea por el campeonato de la temporada 2026.

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