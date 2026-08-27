Turco Mohamed confirma que las semifinales de la Leagues Cup 2026 no serán en México

El técnico de Toluca reconoció que su equipo sufrió ante Austin FC, pero dejó claro que el objetivo es conquistar la Leagues Cup 2026

Mohamed confirma que las semifinales de la Leagues Cup no serán en México. Imago 7

Toluca consiguió su boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026 después de vencer a Austin FC, pero Antonio ‘Turco’ Mohamed reconoció que el partido tuvo momentos complicados para los Diablos Rojos. El entrenador argentino destacó el crecimiento del equipo en el torneo, aunque señaló algunos aspectos que deberán corregir para evitar cerrar los encuentros con mayor presión.

Después del triunfo, Mohamed explicó que Toluca tuvo un buen inicio, pero con el paso de los minutos Austin FC logró equilibrar el trámite del partido. La expulsión del conjunto texano modificó el desarrollo del encuentro y permitió que los Diablos jugaran más cerca del área rival, aunque el técnico consideró que debieron definir antes la eliminatoria.

“Los primeros 20 minutos, 25 jugamos bien, manejamos la pelota en campo rival y, a medida que fueron pasando los minutos, el rival se fue sintiendo más cómodo, emparejó el partido. Sin tener opciones de gol, sin tirar a gol, nada, pero el trámite del partido ya fue más disputado a media cancha”, explicó.

El estratega reconoció que Toluca tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero no consiguió cerrar el partido con mayor tranquilidad.

“Tuvimos para hacer más goles, no los hicimos y ellos con mucha dignidad fueron a buscar el empate y nos hicieron sufrir un poco sobre el final. Ganamos justamente, pero creo que lo tenemos que haber liquidado antes del segundo gol”, señaló.

Mohamed agradece el apoyo de la afición y pide mejorar el manejo del balón

El entrenador de los Diablos Rojos también dedicó palabras a la afición que acompañó al equipo y destacó el respaldo recibido durante la competencia. Sin embargo, insistió en que el plantel debe mejorar la administración de los partidos cuando tiene ventaja.

“El mensaje a la hinchada es de agradecimiento por estar con nosotros. Nosotros nos brindamos al máximo”, comentó.

Mohamed explicó que una de las principales tareas pendientes es mantener el control del balón en momentos donde el rival busca reaccionar.

“Nosotros no fuimos capaces con 11 hombres de liquidar el partido antes porque terminamos sufriendo. Tuvimos las opciones, pero no tuvimos el manejo de la pelota. Nos hicimos un poquito largos porque tiraban balonazo y nosotros no fuimos capaces de manejar la pelota”, afirmó.

Toluca celebra el avance de los equipos mexicanos en la Leagues Cup

El técnico de Toluca también habló sobre el desempeño de los clubes de la Liga MX en la presente edición de la Leagues Cup. Mohamed destacó que varios equipos mexicanos lograron instalarse en las fases finales del torneo, algo que consideró positivo después de la edición anterior.

“Qué bueno que en esta edición han pasado los equipos mexicanos. La anterior fueron todos los cuatro semifinalistas de la MLS y ojalá que ahora pasen los de México. Sería lindo”, explicó.

Sobre la posibilidad de disputar la semifinal en condición de local, el entrenador aclaró que las sedes todavía dependerán de la organización del torneo y que no existe un partido completamente en territorio mexicano.

“No hay ningún partido en México. Se van a jugar, yo creo, con León alguna sede que se elija. Los más cercanos a México pueden ser Los Ángeles, Houston, Dallas”, comentó.

Mohamed espera una semifinal complicada ante León

Toluca tendrá como siguiente rival a León en las semifinales de la Leagues Cup 2026, un equipo que, de acuerdo con Mohamed, llega en un buen momento y con un plantel diseñado para competir.

“Vamos a esperar un León que viene en crecida, lo están viendo todos. Está en un gran nivel. Javier armó un gran plantel, ya llevando más tiempo trabajando, así que sabemos el grado de dificultad que va a tener ese partido”, señaló.

El técnico recordó que ambos equipos ya se enfrentaron recientemente, pero espera una versión diferente del conjunto esmeralda en esta instancia.

“Va a ser una semifinal muy disputada”, afirmó.

Finalmente, Mohamed dejó claro que la clasificación a la Concacaf Champions Cup no cambia la motivación del equipo. Para Toluca, el objetivo principal es conquistar la Leagues Cup.

“Nosotros estamos clasificados ya para la Liga de Campeones de Concacaf, pero nosotros queremos ganar el torneo. A eso vinimos, a competir para ganar el torneo porque es una competición que el club no ha ganado y nosotros lo queremos ganar”, concluyó.

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