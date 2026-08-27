¡Santa Fe elimina a River Plate en los penales y avanza en la Copa Sudamericana!

El conjunto ‘Cardenal’ fue el último equipo clasificado a esta instancia decisiva de la competencia continental.

River Plate vs Santa Fe en la Sudamericana | JUAN MABROMATA /AFP.

River Plate y Santa Fe protagonizaron una noche de máxima tensión en la Copa Sudamericana, con un duelo que mantuvo la incertidumbre hasta el último instante. El conjunto argentino fue superior en varios pasajes del compromiso y logró ponerse en ventaja en el segundo tiempo, pero el ‘Cardenal’ resistió, reaccionó en el momento justo y consiguió la igualdad que llevó la definición a la tanda de penales, donde finalmente fue el clasificado.

Desde el pitazo inicial, River Plate asumió el protagonismo en el Monumental y puso a Santa Fe bajo presión. Sebastián Driussi tuvo una de las primeras oportunidades del partido, mientras que Thiago Almada también intentó inquietar al guardameta Asprilla. El equipo colombiano se mostró nervioso en los primeros minutos, con un bloque bajo y todos sus jugadores defendiendo en campo propio.

Con el paso de los minutos, Santa Fe empezó a acomodarse mejor en el terreno de juego. El cuadro dirigido por Repetto logró ajustar la presión, cerró los espacios por las bandas y comenzó a encontrar algunas salidas en ataque. Hugo Rodallega y Nahuel Bustos tuvieron aproximaciones, aunque sin la precisión necesaria para romper el cero en el marcador.

River mantuvo una amplia posesión y buscó constantemente abrir la defensa santafereña, pero el ‘León’ fue creciendo en confianza. Asprilla respondió cuando fue exigido y la zaga logró despejar varias situaciones peligrosas, incluida una jugada en el cierre del primer tiempo que generó preocupación dentro del área. Así, ambos equipos se fueron al descanso con el 0-0, un resultado que mantenía completamente abierta la serie.

El complemento comenzó con una mejor disposición ofensiva de Santa Fe, que avisó rápidamente con un remate de Bustos. Sin embargo, River Plate no tardó en recuperar el control y encontró la ventaja al minuto 52. Gonzalo Montiel envió un centro desde la derecha y Sebastián Driussi apareció a la espalda de la defensa para definir y poner el 1-0, en una acción que obligaba al conjunto bogotano a buscar una reacción.

Repetto movió el banco en busca de soluciones y Santa Fe intentó adelantar sus líneas. River tuvo opciones para ampliar la diferencia, pero Asprilla se convirtió en una de las figuras al responder con dos importantes atajadas. Mientras tanto, los ingresos de Franco Fagúndez, Maximiliano Lovera y Luis Palacios le dieron nuevas alternativas al equipo colombiano para intentar encontrar el camino hacia la igualdad.

La recompensa llegó en el tramo final del encuentro. Santa Fe encontró un penal tras una mano dentro del área y Fagúndez, recién ingresado, asumió la responsabilidad desde los once pasos para marcar el 1-1 al minuto 80. El gol cambió por completo el panorama y devolvió la ilusión al cuadro ‘Cardenal’, que supo levantarse en uno de los escenarios más exigentes del continente.

Los últimos minutos estuvieron marcados por la tensión, el desgaste y la lucha de ambos equipos por evitar que la serie se definiera desde el punto penal. Santa Fe incluso realizó el cambio de Hugo Rodallega, una de sus piezas importantes para una eventual tanda, pero el marcador no volvió a moverse. Tras el empate en el tiempo reglamentario, River Plate y el ‘León’ tuvieron que acudir a los penales para conocer al ganador de una eliminatoria dramática y cargada de emociones.

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