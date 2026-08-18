Diablos Rojos y Pericos abren una batalla en las Series de Zona de la LMB

Diablos Rojos del México terminó como líder de la temporada regular y ahora enfrenta a Puebla por un boleto a la gran final de la LMB

Gamboa, el capitán de los Diablos Rojos | Imago7

Los Diablos Rojos del México están listos para afrontar una nueva prueba en su camino rumbo al tricampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. La novena escarlata abrirá este miércoles la serie divisional ante los Pericos de Puebla en el Estadio Alfredo Harp Helú, con la misión de mantener el ritmo que los llevó a terminar como el mejor equipo de la temporada regular.

El conjunto capitalino cerró la campaña con una marca de 64 victorias y 29 derrotas, números que lo colocaron como el número uno del circuito. Sin embargo, el manager Lorenzo Bundy sabe que la siguiente ronda será un desafío distinto, especialmente ante un rival que llega en un gran momento.

“Puebla llegó a esta serie jugando muy buen béisbol, ganó la serie contra Campeche, que fue un equipo que estaba jugando muy buen béisbol, ganó en cinco juegos”, explicó Bundy, quien destacó la calidad del rival que tendrán enfrente.

El estratega de los Diablos resaltó especialmente el trabajo del pitcheo de Pericos, que cuenta con dos de los mejores abridores de la liga. “Tienen dos de los mejores abridores de la liga, Gutiérrez y Santos, entonces va a ser un reto muy bueno para la ofensiva de nosotros”, señaló.

La serie también tiene un antecedente de mucha paridad. Durante la temporada regular, Diablos Rojos y Pericos se enfrentaron en seis ocasiones, con un balance equilibrado de tres triunfos por equipo, por lo que la semifinal promete ser una disputa cerrada entre dos organizaciones que se conocen bien.

Después de superar una complicada serie ante Guerreros de Oaxaca, donde necesitaron siete encuentros para avanzar, Lorenzo Bundy considera que su equipo llega preparado para afrontar este nuevo reto. “Después de la serie ante Oaxaca, que siempre es difícil para nosotros, la sacamos 4 juegos a 3, yo creo que estamos listos”, comentó.

En cuanto al cuerpo de lanzadores, los Diablos todavía esperan la recuperación de su pitcher estelar Trevor Bauer, quien continúa con molestias físicas. Si logra estar disponible, abriría el segundo juego de la serie el jueves; de lo contrario, su regreso se movería hasta el sábado para el tercer compromiso.

El encargado de subir al montículo en el primer juego será el venezolano Ricardo Pinto, quien terminó la temporada regular con marca de 5-3. El lanzador reconoció que Pericos es un equipo que aprovecha cualquier oportunidad y pidió máxima concentración durante los encuentros.

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“Es un equipo que se agarra de lo mínimo, un error, una cosa, roban muchas bases, hay que estar muy atento cuidándolo en las bases. Estoy preparado para eso, variarle bien los tiempos cuando esté pichando y mantener la calma”, explicó Pinto.

El primer capítulo de esta serie entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla comenzará este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú. La batalla por un lugar en la final de la Liga Mexicana de Béisbol está por comenzar, con los campeones buscando seguir haciendo historia y Puebla intentando dar la sorpresa.

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