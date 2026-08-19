Influencers que ofendieron a jugadoras de Cruz Azul se quedan sin patrocinio; así se enteraron

Mike Máquina del Mal, Santiago Domínguez y Cris Ángel “Babuino” ofrecieron una disculpa pública y reconocieron que sus expresiones cruzaron la línea. Cruz Azul emprenderá acciones legales

Se esperan aún más consecuencias para los ‘influencers’ | @mikemaquinadel / Imago 7

La polémica alrededor del podcast ‘Pláticas del Mal’ escaló a nivel comercial después de los comentarios emitidos contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil tras la derrota 10-0 ante América en la jornada 2 del Apertura 2026. Las expresiones generaron rechazo en redes sociales, una postura institucional de La Máquina y ahora también provocaron la ruptura de una relación de patrocinio.

El contenido fue encabezado por Mike Máquina del Mal, Santiago Domínguez y Cris Ángel ‘Babuino’. Durante una de las emisiones, Domínguez cuestionó el desempeño del equipo femenil y utilizó expresiones que posteriormente fueron señaladas por su carácter misógino, sexual y ofensivo. La reacción alcanzó a uno de los patrocinadores del espacio, que decidió cortar vínculos con el proyecto.

¿Quién era el patrocinador que se deslindó de los influencers que ofendieron a las jugadoras de Cruz Azul?

La empresa que anunció el fin de su relación comercial con ‘Pláticas del Mal’ fue TEAMMÉXICO.mx, compañía dedicada a juegos con apuestas y sorteos. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la marca explicó que las declaraciones realizadas en el podcast correspondían a los creadores de contenido y no representaban su postura.

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“Nosotros no apoyamos ese discurso y estamos seguros de que comentarios así no tienen lugar en nuestra empresa ni en nuestra sociedad”, señaló TEAMMÉXICO.mx antes de confirmar que no continuará con el patrocinio de ‘Pláticas del Mal’. La empresa añadió que decidió responder con una acción concreta después de la controversia generada por el programa.

¿Se disculparon los creadores de contenido con las futbolistas de La Máquina?

Mike Máquina del Mal, Santiago Domínguez y Cris Ángel publicaron una disculpa dirigida a Cruz Azul Femenil después de las críticas recibidas. En su mensaje reconocieron que las expresiones utilizadas durante el podcast “fueron inapropiadas y cruzaron una línea”.

“Entendemos que ninguna de esas características justifica expresiones que puedan denigrar, sexualizar u ofender a las mujeres”, señalaron. También ofrecieron disculpas a las jugadoras, cuerpo técnico, institución, familiares y personas que pudieron sentirse afectadas.

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Los integrantes del programa aseguraron que asumían la responsabilidad por lo sucedido. “No pretendemos justificar lo sucedido ni minimizar su impacto. El fútbol se construye desde la pasión, la crítica y el debate, pero también desde el respeto. Reconocemos que en esta ocasión fallamos en eso”, agregaron en el comunicado.

A toda la afición del futbol mexicano! pic.twitter.com/d6Qb2vWriQ — Mike Maquina del Mal (@mikemaquinadel) August 18, 2026

¿Cruz Azul tomará acciones legales ante los influencers por violencia y discriminación?

Cruz Azul Femenil también fijó postura después de que los comentarios comenzaran a circular en redes sociales. La institución señaló que sus jugadoras fueron víctimas de agresiones digitales, violencia y discriminación, y advirtió que emprendería acciones legales contra quienes resultaran responsables.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻🚂 pic.twitter.com/6Vr1WLsnZy — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 18, 2026

La respuesta del club llegó después de la goleada sufrida ante América y de la difusión de los fragmentos del podcast. El equipo dejó claro que un resultado deportivo no justifica ataques relacionados con género, sexualización o expresiones dirigidas contra las futbolistas.

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De esta manera, la controversia dejó consecuencias más allá de las redes sociales. ‘Pláticas del Mal’ ofreció una disculpa, TEAMMÉXICO.mx terminó su patrocinio y Cruz Azul anunció que buscará responder por la vía legal. El caso coloca nuevamente sobre la mesa los límites entre la crítica deportiva y los ataques hacia las jugadoras dentro del fútbol mexicano.

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