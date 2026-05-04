NASCAR Cup Series Würth 400: Elliott se impone y Suárez brilla con top 10

Elliott gana en Texas tras cierre cerrado; Suárez destaca con sexto lugar y se mete al top 10 en NASCAR Cup 2026

Elliott vence. JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Chase Elliott se llevó la victoria en la NASCAR Cup Series 2026 en el óvalo de Texas, firmando una actuación sólida en una carrera marcada por la estrategia, el ritmo constante y el control en los momentos clave. El piloto estadounidense supo administrar los reinicios y mantener la ventaja en el cierre para quedarse con la bandera a cuadros.

La competencia tuvo varios cambios de ritmo y momentos de tensión, especialmente en los últimos giros, donde los intentos de rebase fueron constantes. Elliott logró sostener la posición ante la presión de sus perseguidores, mostrando una conducción precisa en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Suárez compite, pero se queda corto

Daniel Suárez tuvo una participación destacada, manteniéndose en la pelea durante buena parte de la carrera. El piloto mexicano logró posicionarse dentro del grupo principal, aunque no le alcanzó para meterse en el podio en el tramo final. A pesar de no conseguir un resultado entre los tres primeros, Suárez sumó puntos importantes y dejó buenas sensaciones en una pista donde la estrategia y la gestión del desgaste fueron determinantes.

Hendrick y Toyota marcan el ritmo

Hendrick Motorsports volvió a ser protagonista con Elliott, Bowman y William Byron dentro del top 10, mientras que Toyota también tuvo presencia fuerte con Hamlin, Tyler Reddick y Bubba Wallace en los primeros lugares.

La carrera se definió por estrategia en pits, ritmo constante y la capacidad de mantener la posición en los reinicios, factores que Elliott supo aprovechar mejor que el resto.

Top 10 NASCAR Cup Series Texas 2026

Posición Piloto Equipo Marca Tiempo/Intervalo 1 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 2:56:17.659 2 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota +0.407 3 Alex Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0.705 4 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0.787 5 Chris Buescher RFK Racing Ford +0.990 6 Daniel Suárez Spire Motorsports Chevrolet +1.326 7 Carson Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +1.735 8 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +2.139 9 Bubba Wallace 23XI Racing Toyota +2.237 10 Ryan Blaney Team Penske Ford +2.685

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