NASCAR Cup Series Würth 400: Elliott se impone y Suárez brilla con top 10

Publicado por Juan Carlos Campos Rodríguez

Elliott gana en Texas tras cierre cerrado; Suárez destaca con sexto lugar y se mete al top 10 en NASCAR Cup 2026

Cierre de infarto en Texas: Elliott vence y Suárez responde. JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Elliott vence. JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Chase Elliott se llevó la victoria en la NASCAR Cup Series 2026 en el óvalo de Texas, firmando una actuación sólida en una carrera marcada por la estrategia, el ritmo constante y el control en los momentos clave. El piloto estadounidense supo administrar los reinicios y mantener la ventaja en el cierre para quedarse con la bandera a cuadros.

La competencia tuvo varios cambios de ritmo y momentos de tensión, especialmente en los últimos giros, donde los intentos de rebase fueron constantes. Elliott logró sostener la posición ante la presión de sus perseguidores, mostrando una conducción precisa en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Suárez compite, pero se queda corto

Daniel Suárez tuvo una participación destacada, manteniéndose en la pelea durante buena parte de la carrera. El piloto mexicano logró posicionarse dentro del grupo principal, aunque no le alcanzó para meterse en el podio en el tramo final. A pesar de no conseguir un resultado entre los tres primeros, Suárez sumó puntos importantes y dejó buenas sensaciones en una pista donde la estrategia y la gestión del desgaste fueron determinantes.

Hendrick y Toyota marcan el ritmo

Hendrick Motorsports volvió a ser protagonista con Elliott, Bowman y William Byron dentro del top 10, mientras que Toyota también tuvo presencia fuerte con Hamlin, Tyler Reddick y Bubba Wallace en los primeros lugares.

La carrera se definió por estrategia en pits, ritmo constante y la capacidad de mantener la posición en los reinicios, factores que Elliott supo aprovechar mejor que el resto.

Top 10 NASCAR Cup Series Texas 2026

PosiciónPilotoEquipoMarcaTiempo/Intervalo
1Chase ElliottHendrick MotorsportsChevrolet2:56:17.659
2Denny HamlinJoe Gibbs RacingToyota+0.407
3Alex BowmanHendrick MotorsportsChevrolet+0.705
4Tyler Reddick23XI RacingToyota+0.787
5Chris BuescherRFK RacingFord+0.990
6Daniel SuárezSpire MotorsportsChevrolet+1.326
7Carson HocevarSpire MotorsportsChevrolet+1.735
8William ByronHendrick MotorsportsChevrolet+2.139
9Bubba Wallace23XI RacingToyota+2.237
10Ryan BlaneyTeam PenskeFord+2.685

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