¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio en la noche y no sufrir de insomnio?

Te hacemos esta recomendación para que puedas ejercitarte sin ningún daño colateral

¿A qué hora hacer ejercicio para que no te dé insomnio? | Reuters.

Hacer ejercicio por la noche puede ser una buena opción para quienes no tienen tiempo durante el día, pero no todos los entrenamientos tienen el mismo efecto en el descanso. La clave está en la intensidad, el horario y la rutina que cada persona mantiene antes de dormir.

Los especialistas señalan que el ejercicio puede ayudar a reducir la ansiedad, mejorar el bienestar y favorecer el descanso, siempre que no se realice con una intensidad demasiado alta justo antes de acostarse. Un entrenamiento exigente puede activar el sistema nervioso, elevar la temperatura corporal y retrasar el sueño.

Por eso, la mejor hora para ejercitarse en la noche no es una regla fija, sino un cálculo que depende de la hora en la que cada persona planea dormir. Si el ejercicio es fuerte, conviene terminarlo con varias horas de anticipación; si es suave o moderado, puede realizarse más cerca de la hora de descanso.

¿Es malo hacer ejercicio en las noches? Esto dicen los expertos

Hacer ejercicio en la noche no es malo por sí solo. De hecho, puede ayudar a liberar tensión, mejorar el ánimo y generar una sensación de logro que favorece el bienestar antes de dormir. El problema aparece cuando la actividad es demasiado intensa y se realiza muy cerca de la hora de acostarse.

Los entrenamientos de alta exigencia, como clases de box, carreras largas, rutinas pesadas o sesiones que elevan demasiado las pulsaciones, pueden provocar un efecto contrario al esperado. Aunque el cuerpo se sienta cansado, la activación del sistema nervioso puede mantener a la persona despierta o afectar la calidad del sueño.

¿Cuál es el mejor horario para ejercitarse antes de dormir y no sufrir de insomnio?

La recomendación más práctica es terminar el ejercicio intenso al menos tres horas antes de dormir. Ese margen ayuda a que el cuerpo baje la temperatura, reduzca la activación física y entre con más facilidad en una fase de descanso.

Si la actividad es moderada o ligera, puede hacerse más tarde, incluso una o dos horas antes de acostarse, siempre que no altere el sueño. Por ejemplo, si una persona suele dormir a las 11:30 de la noche, lo ideal sería terminar un entrenamiento exigente alrededor de las 8:30 pm; en cambio, una caminata suave, estiramientos o una rutina ligera podrían hacerse más cerca de la hora de dormir.

¿Qué ejercicio se recomienda para hacer durante la noche?

Para la noche se recomiendan ejercicios suaves o de intensidad moderada. Caminar, hacer bicicleta ligera, yoga, movilidad, estiramientos o una rutina controlada de fuerza pueden ser buenas opciones si no elevan demasiado el ritmo cardiaco.

Lo más importante es evitar que el entrenamiento se convierta en un estímulo excesivo antes de acostarse. Mantener una rutina regular, hacer ejercicio a una hora parecida cada día y dejar un periodo de calma después de la actividad puede ayudar a que el cuerpo asocie ese horario con movimiento, recuperación y descanso.

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