¿Alineación indebida del América? La polémica que marca la ida ante Pumas

Polémica en el América vs Pumas por un posible error en cambios. La clave está en si Vázquez salió del campo y si el árbitro corrigió antes de reanudar

La polémica está en si salió o no Miguel Vázquez | Imago7

El empate 3-3 entre América y Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 dejó una polémica que amenaza con trasladar la serie a la mesa. La discusión gira alrededor de un posible error en el procedimiento de sustituciones durante la atención médica a Sebastián Cáceres, quien fue revisado tras un choque que encendió el protocolo por una posible conmoción cerebral.

La jugada que quedó bajo análisis involucra a Miguel Ángel Vázquez y Thiago Espinosa. De acuerdo con la secuencia señalada, el cuarto árbitro mostró primero el cambio en el que entraba Espinosa y salía Vázquez. Posteriormente, América realizó otras sustituciones y, al confirmarse la situación de Cáceres, el cuerpo técnico habría ordenado el regreso de Vázquez al terreno de juego, sin que el cuarto árbitro mostrara el cartel de la salida del defensor uruguayo.

El momento que desató la polémica

El punto central está en saber si Vázquez abandonó por completo el terreno de juego antes de regresar. En las imágenes difundidas se aprecia que el jugador aparentemente cruza la línea de banda antes de que el entrenador asistente, Paulo Víctor, lo empujara de regreso al campo, lo que abre la discusión sobre si la sustitución ya se había consumado o si el procedimiento todavía podía corregirse antes de la reanudación del partido.

El informe arbitral muestra que el cambio quedó registrado como Thiago Espinosa por Sebastián Cáceres al minuto 62, bajo el protocolo de conmoción cerebral. Sin embargo, la duda no está solamente en la sustitución médica, sino en lo ocurrido segundos antes con Vázquez: si ya había quedado fuera oficialmente, su regreso podría ser interpretado como una irregularidad; si el árbitro corrigió el procedimiento antes de reanudar, la lectura reglamentaria cambia.

Cédula Arbitral América Vs Pumas | FMF

¿Qué dice la Regla 3 sobre las sustituciones?

La Regla 3 de la IFAB establece que antes de efectuar una sustitución se debe informar al árbitro, y que el jugador que será reemplazado debe recibir permiso para salir y abandonar el terreno de juego. También señala que el suplente solo puede ingresar con el juego detenido, por la línea central, después de que el futbolista sustituido haya salido y tras recibir la señal del árbitro. La sustitución se vuelve efectiva cuando el suplente entra al campo.

Bajo esa lectura, si Espinosa ingresó y Vázquez ya había abandonado totalmente la cancha, el caso puede tomar fuerza como una posible irregularidad administrativa o deportiva. Pero si el cuerpo arbitral consideró que el movimiento no quedó completado, o que fue corregido antes de que el balón volviera a estar en juego, América tendría un argumento de defensa para sostener que no existió alineación indebida.

La lectura del exsilbante Fernando ‘Cantante’ Guerrero en Línea de 4 señala que la intervención del banquillo americanista corrigió una situación antes de que el partido se reanudara. “Fue una habilidad del auxiliar técnico del América que se da cuenta y le dice: ‘No, espérate, tú no salgas porque parece que tenemos una situación con Cáceres de una sustitución por conmoción’. Así es que no hay nada que perseguir aquí; no se rompió la Regla 3, nada de alineación indebida, eso ni siquiera cabe aquí”.

La autoridad del árbitro antes de reanudar

La Regla 5 también resulta clave porque le otorga al árbitro la autoridad para dirigir el partido y hacer cumplir las Reglas de Juego. Además, precisa que si el juego ya se reanudó, el árbitro no puede cambiar una decisión sobre la forma de reanudar tras advertir un error o recibir información de otro integrante del cuerpo arbitral.

En ese punto se apoya la interpretación del ‘Cantante’ Guerrero, quien explicó en Línea de 4 que la controversia no necesariamente encaja como alineación indebida si la situación se subsanó antes de la reanudación. “La Regla 5 le autoriza al árbitro que mientras no reanude el juego puede decir: ‘Hay un error aquí’, se subsana el error en la cancha y asunto arreglado”, señaló el exsilbante.

El protocolo de conmoción y los antecedentes

El protocolo por conmoción cerebral puede ser un elemento favorable para América, ya que las reglas permiten sustituciones adicionales permanentes cuando existe una conmoción o sospecha de conmoción. La IFAB contempla este mecanismo dentro de la Regla 3, y el protocolo de la FMF también indica que los clubes pueden realizar una sustitución por conmoción al momento del episodio o en alguno de los momentos establecidos para cambios.

El fútbol mexicano sí tiene antecedentes de alineaciones indebidas que terminaron con sanciones. Uno de los casos más recordados fue el de América ante Atlas en el Guard1anes 2021, cuando Federico Viñas estuvo en la banca sin estar registrado en la hoja de alineación y la Comisión Disciplinaria modificó el resultado a 3-0 a favor de los rojinegros.

También existen antecedentes por incumplimiento de registros o límites reglamentarios, como el caso de Toluca ante América en 2025, cuando se señaló que el equipo escarlata tuvo ocho futbolistas No Formados en México en cancha durante parte del segundo tiempo. Estos casos muestran que la Liga MX y la Comisión Disciplinaria sí pueden intervenir cuando se acredita una infracción al reglamento de competencia.

Por ahora, la posible alineación indebida del América no puede darse por confirmada sin una postura oficial de Pumas o una resolución de la Comisión Disciplinaria. La clave estará en determinar si Vázquez fue sustituido formalmente, si Espinosa ingresó con autorización, si hubo reanudación del juego antes de corregir el movimiento y cómo quedó asentado todo en el informe arbitral. Hasta que eso ocurra, la serie entre América y Pumas queda marcada por una polémica que puede pesar tanto como los goles.

¿Qué hará Pumas tras la posible alineación indebida?

De acuerdo con información de nuestro corresponsal Esteban Garrido, Pumas estaría considerando presentar una protesta por alineación indebida, al considerar que el cambio ya se había efectuado y que la decisión no podía revertirse. Uno de los puntos principales del reclamo universitario sería que Vázquez ya había abandonado el campo cuando se anunciaba su sustitución, situación que el club analizaría como argumento para proceder ante las autoridades correspondientes. En caso de presentar la queja, Pumas tendría que hacerlo este mismo lunes, con el objetivo de que se abra la investigación pertinente y se determine si existió alguna irregularidad en el procedimiento.

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