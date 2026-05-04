Nelly Korda arrasa en Mayakoba y confirma su dominio mundial

La número uno del mundo confirma su dominio en el LPGA tras una semana perfecta en el campo El Camaleón

Nelly Korda volvió a demostrar por qué es la mejor golfista del mundo con una actuación dominante en el torneo del LPGA en Mayakoba. La estadounidense firmó una semana prácticamente perfecta, acumulando 60 hoyos sin cometer bogey y manteniendo una ventaja sólida de cuatro golpes sobre sus perseguidoras, consolidando su momento tras haber ganado el Chevron Championship días antes.

La número uno del ranking mundial ofreció una exhibición de consistencia y control en el exigente campo El Camaleón, donde las condiciones del viento y la complejidad del recorrido pusieron a prueba a todas las competidoras. Aunque rompió su racha sin errores en el hoyo final, Korda tenía una ventaja suficiente para cerrar el torneo sin complicaciones.

Sin errores: Korda impone autoridad en México. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

“Venía disfrutando el momento. Pocas veces puedes ver tanta gente y el ambiente en México es mejor de lo que me habían contado”, reconoció la golfista tras su victoria, destacando la respuesta del público y la experiencia vivida en territorio mexicano.

Una actuación que marca época

Korda llegó al torneo como la gran favorita y cumplió con las expectativas, reafirmando su dominio en el circuito. Su rendimiento no solo refleja su nivel actual, sino que la coloca entre las mejores jugadoras en la historia reciente del LPGA Tour, respaldada por múltiples títulos y su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El futuro también brilla en Mayakoba

Más allá de la victoria de Korda, el torneo también dejó espacio para nuevas figuras. La colombiana Majo Marín, considerada una de las mejores amateurs del mundo, firmó una actuación destacada al terminar dentro del top cinco, en una semana que calificó como inolvidable.

“Me siento demasiado contenta. Toda esta semana ha sido muy bonita, competir en México es especial. Quedar top cinco nunca se me pasó por la mente”, expresó la joven golfista en entrevista para Claro Sports, quien también destacó a Korda como una de sus principales inspiraciones.

Gaby López, la mejor latinoamericana

En el plano regional, la mexicana Gabi López volvió a posicionarse como la mejor latinoamericana del torneo, manteniendo su lugar dentro del top mundial. Su presencia reafirma el crecimiento del golf en la región y el protagonismo que sigue teniendo en el circuito internacional.

El LPGA en Mayakoba dejó claro el presente dominante de Nelly Korda y, al mismo tiempo, mostró el surgimiento de nuevas figuras que apuntan a marcar el futuro del golf femenino.

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