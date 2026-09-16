Partidos de hoy 16 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este miércoles
Inicia la Europa League, hay partidos de LaLiga de España y los octavos de final del Mundial sub 20 Femenil
El fútbol internacional vuelve a concentrar la actividad este miércoles 16 de septiembre, con una jornada que tendrá partidos en distintas competencias y varias definiciones importantes. La Europa League comenzará con sus primeros encuentros, mientras que la Campeones Cup conocerá al equipo que levantará el trofeo.
La actividad internacional también tendrá presencia en el fútbol femenil y en las categorías juveniles. Los octavos de final del Mundial sub 20 Femenil comenzarán este miércoles, con los equipos que avanzaron de la fase de grupos en busca de un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.
En Sudamérica, la Copa Libertadores entrará en su etapa decisiva con la vuelta de los cuartos de final donde se conocerán a los últimos clasificados a las semifinales.
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 16 de septiembre
Para el miércoles 16 de septiembre podrás disfrutar el inicio de la Europa League en Claro Sports por YouTube Premium.
- La Liga
- Deportivo vs Sevilla FC | 11:00 horas | SKY Sports
- At. Madrid vs Osasuna | 11:00 horas | SKY Sports
- Levante vs Athletic Club | 13:30 horas | SKY Sports
- FC Barcelona vs Racing Santander | 13:30 horas | SKY Sports
- Campeones Cup
- Inter Miami CF vs Cruz Azul | 18:00 horas | TUDN, Imagen Televisión, Canal 5, ViX Premium
- Copa Libertadores
- LDU Quito vs Palmeiras | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4
- Corinthians vs Estudiantes LP | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 4
- Europa League
- AC Omonia vs Celta | 10:45 horas | ESPN, Disney+ Premium
- FC Ararat-Armenia vs Sparta Praha | 10:45 horas | Claro Sports (Premium YouTube)
- Bayer Leverkusen vs NK Celje | 13:00 horas | Claro Sports
- Sunderland vs AZ Alkmaar | 13:00 horas | Disney+ Premium
- AC Milan vs Benfica | 13:00 horas | Claro Sports (Premium YouTube)
- Anderlecht vs O. Lyonnais | 13:00 horas | Claro Sports (Premium YouTube)
- Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok | 13:00 horas | ESPN, Disney+ Premium
- Sturm Graz vs Rennes | 13:00 horas | Disney+ Premium
- Hapoel Beer Sheva vs GNK Dinamo Zagreb | 13:00 horas | Disney+ Premium
- FIFA Mundial Femenino sub 20
- Argentina vs Corea del Sur | 07:00 horas | ViX Premium
- Brasil vs Estados Unidos | 07:00 horas | ViX Premium, TUDN
- España vs Portugal | 10:30 horas | ViX Premium, TUDN
- Italia vs China | 10:30 horas | ViX Premium