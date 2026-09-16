Muere Yuri Nakamura, actriz de ‘Romantics Anonymous’, a los 44 años tras una larga batalla contra el cáncer

La actriz japonesa-coreana falleció el 1 de septiembre, pero su agencia confirmó la noticia hasta el 14 de septiembre

Yuri Nakamura muere a los 44 años. ICONIC / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP

Yuri Nakamura, actriz reconocida internacionalmente por su participación en la serie de Netflix ‘Romantics Anonymous’, murió a los 44 años después de enfrentar durante años un cáncer que mantuvo fuera del conocimiento público. Su fallecimiento ocurrió el pasado 1 de septiembre de 2026, mientras que Alpha Agency, la empresa que la representaba, informó sobre la noticia el 14 de septiembre.

La intérprete desarrolló una trayectoria en el cine y la televisión japonesa, aunque durante los últimos años alcanzó una mayor proyección internacional gracias a sus trabajos para Netflix. En ‘Romantics Anonymous’, producción estrenada en 2025, interpretó a Irene, uno de los personajes de la historia. También participó en el drama ‘Beyond Goodbye’, estrenado en 2024.

Yuri Nakamura mantuvo su enfermedad en privado durante años

De acuerdo con la información difundida por Alpha Agency, Nakamura recibió su primer diagnóstico de cáncer aproximadamente 13 años antes de su muerte. La actriz y el presidente de su agencia acordaron mantener la enfermedad en privado para evitar preocupación entre sus compañeros de trabajo y las personas relacionadas con sus proyectos.

Después del tratamiento, la enfermedad entró en remisión y Nakamura pudo continuar con su carrera mientras acudía periódicamente a revisiones médicas. Sin embargo, el cáncer volvió a ser detectado en enero de 2025. En aquella ocasión fue sometida a una cirugía y, posteriormente, los médicos determinaron que la enfermedad se había extendido.

La situación se complicó durante 2026. En agosto, la actriz sufrió una obstrucción intestinal y recibió la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida. Según el comunicado de su agencia, permaneció acompañada por su familia y personas cercanas durante sus últimos momentos.

La información sobre su fallecimiento se dio a conocer varios días después de su muerte. Alpha Agency explicó que la actriz mantuvo durante años su lucha contra la enfermedad en privado mientras continuaba con su actividad profesional.

Su carrera comenzó en la música

Antes de consolidarse como actriz, Yuri Nakamura comenzó su trayectoria en el entretenimiento como cantante. En 1996 superó una audición del programa japonés de búsqueda de talentos Asayan y posteriormente formó junto a Mari Izawa el dúo YuriMari. El proyecto debutó en 1998 y terminó un año después.

Su carrera como actriz tomó fuerza durante la década de 2000. Uno de los trabajos que marcó esa etapa fue ‘Pacchigi! Love & Peace’, película de 2007 en la que interpretó a una joven coreana zainichi en Japón. Su actuación le permitió obtener reconocimientos como el premio a mejor actriz de los Zenkoku Eiren Awards y un galardón como revelación en el Festival de Cine de Osaka.

A partir de entonces participó en distintas producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas ‘Like Father, Like Son’, ‘The 8-Year Engagement’, ‘Fukushima 50’ y ‘After the Storm’. Su filmografía también incluyó proyectos vinculados con producciones coreanas y japonesas.

‘Romantics Anonymous’, uno de sus últimos trabajos

Para una audiencia internacional, uno de sus papeles más reconocidos fue el de Irene en ‘Romantics Anonymous’, producción de Netflix basada en la película francesa Les Émotifs Anonymes. La serie contó con un equipo de producción coreano-japonés y se estrenó en 2025.

La actriz también formó parte de ‘Beyond Goodbye’, otro proyecto de Netflix estrenado en 2024, con el que amplió su presencia fuera de Japón. Estos trabajos se sumaron a una carrera que se extendió durante más de dos décadas entre el cine, la televisión y la música.

La muerte de Yuri Nakamura cierra una trayectoria marcada por diferentes etapas dentro de la industria del entretenimiento japonés. Tenía 44 años y su fallecimiento fue confirmado por su agencia casi dos semanas después de ocurrido.

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