Charly Rodríguez, motivado para enfrentar a Messi y buscar regresar a la Selección Mexicana

El capitán de La Máquina también habló sobre la fallida salida de Erik Lira al fútbol europeo

Charly Rodríguez y su futuro con la selección | Imago7

Cruz Azul afrontará este miércoles 16 de septiembre una nueva oportunidad de sumar un trofeo cuando visite al Inter Miami en la Campeones Cup 2026. Para Carlos Rodríguez, el encuentro tendrá un ingrediente adicional por la posibilidad de compartir la cancha con Lionel Messi, Luis Suárez y Casemiro, tres de las figuras que forman parte del conjunto de Florida.

El mediocampista mexicano reconoció que medirse ante futbolistas a los que siguió durante años representa una motivación. “Bueno, jugar contra él (Messi), Suárez, Casemiro, que son jugadores que viste por televisión jugando al más alto nivel y enfrentarlos dentro de la misma cancha siempre es algo bonito, algo retador y motivante, así que mañana esperemos sea un buen partido”, explicó en entrevista con TUDN.

La Máquina llega al encuentro después de conquistar el Clausura 2026 y posteriormente derrotar 3-1 a Toluca en el Campeón de Campeones, resultado que le entregó el boleto para medirse al vigente campeón de la MLS. Inter Miami, por su parte, contará con Messi, Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro entre sus opciones para buscar otro título en casa.

El partido también encuentra a Charly Rodríguez después de unos meses que marcaron su carrera. El mediocampista quedó fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026, situación que reconoció como un golpe después de haber formado parte previamente de una Copa del Mundo. Su familia y el vestidor de Cruz Azul tuvieron un papel en la manera en la que afrontó ese momento.

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“Obviamente tiene la ilusión, las ganas de estar ahí, gracias a Dios ya me había tocado estar en uno. Estuvo mi esposa, mi hijo, mi familia estuvieron cerca, el grupo también estuvo siempre ahí y creo que eso facilitó mucho el darle la vuelta rápido”, relató Rodríguez sobre las semanas posteriores a conocer la decisión de la Selección Mexicana.

El futbolista encontró otro objetivo inmediato dentro de Cruz Azul. La posibilidad de conquistar la Liga MX se convirtió en una forma de dejar atrás la ausencia mundialista, hasta terminar como capitán del equipo que levantó el décimo campeonato de liga de la institución. Rodríguez explicó que convertirse en padre también modificó la manera en la que enfrenta este tipo de momentos.

“Creo que tengo desde que soy papá que mi idea cambió, que mis prioridades cambiaron, y eso me ha ayudado a ser alguien mucho más fuerte y maduro”, señaló. Aunque mantiene la intención de regresar a la Selección Mexicana, Charly aseguró que no condiciona su presente a una convocatoria: “Si me toca, bienvenido sea, si no estaremos apoyando”.

Otro de los temas que rodean al mediocampo celeste es el futuro de Erik Lira, compañero al que Rodríguez considera como un hermano. El capitán de Cruz Azul estuvo cerca de convertirse en jugador del AS Mónaco durante el mercado de verano, pero la operación no se completó debido a que el club francés no consiguió liberar una plaza de extracomunitario antes del cierre de registros.

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Charly confía en que la oportunidad europea volverá a presentarse para Lira y hasta puso diciembre como una posible fecha para despedirlo. “Todavía tenemos tres mesecitos de aquí a diciembre con él. Esperemos que en diciembre se pueda ir”, expresó. Desde Mónaco tampoco se ha descartado que el interés por el mexicano pueda retomarse después de que la negociación de verano quedó sin concretarse.

Antes de pensar nuevamente en el mercado, Rodríguez y Lira tendrán la posibilidad de levantar otro trofeo juntos. Charly destacó el peso de su compañero dentro del vestidor y recordó que continúa como capitán y referente del plantel. La siguiente oportunidad llegará frente al Inter Miami, en un partido que reunirá al campeón de la MLS y al representante de la Liga MX con la Campeones Cup 2026 en juego.

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