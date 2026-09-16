Mohamed tras el triunfo de Toluca ante Puebla: “Cuando no se puede jugar, se gana luchando”

El técnico del Toluca destacó el esfuerzo de su equipo para conseguir la sexta victoria del torneo y colocarse como líder de la Liga MX

El Toluca se convirtió en el nuevo líder de la Liga MX al conseguir su sexta victoria del certamen tras derrotar por la mínima diferencia al Puebla. El resultado permitió al conjunto mexiquense sumar tres puntos fuera de casa y tomar el primer lugar de la clasificación, en un partido que exigió al equipo de Antonio Mohamed.

Al término del encuentro, el entrenador del Toluca reconoció la dificultad que representó enfrentar a la Franja en su casa y destacó la manera en la que sus jugadores encontraron la forma de conseguir el triunfo, pese a las condiciones que presentó el partido.

“Fue un partido duro, mucha pelota por aire, pero el equipo lo rebuscó y lo ganó, así que estoy orgulloso; cuando se puede, se gana jugando, y cuando no, se gana luchando”, señaló el ‘Turco’.

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Además de valorar el desempeño de sus propios jugadores, Mohamed destacó el nivel mostrado por Puebla durante el encuentro. “Puebla es un equipo combativo, por eso tiene los puntos que tiene; es un equipo valiente que nos llevó a jugar de la manera en la que ellos propusieron. Tuvimos que sudar bastante para llevarnos los puntos, fue un partido muy duro”, explicó.

Luis García reaparece en el arco del Toluca

Uno de los puntos que también resaltó Antonio Mohamed fue el regreso de Luis García al arco del Toluca. El guardameta reapareció después de varias semanas de lesión y tuvo participación en el triunfo ante Puebla. “Luis, como siempre, la que tiene que atajar, la ataja; tuvo una y la atajó, y es importante; así ha sido desde el primer título. Es arquero de equipo grande”, expresó el entrenador.

Después de conseguir el triunfo ante Puebla, el Toluca tendrá que comenzar a preparar su siguiente compromiso, aunque Antonio Mohamed reconoció que todavía no ha definido el plan para enfrentar a Santos el próximo domingo en territorio mexiquense.

El entrenador explicó que aún desconoce con cuáles jugadores podrá contar para ese partido, por lo que esperará antes de comenzar a preparar de manera específica el siguiente encuentro.

De esta forma, Toluca terminó la jornada como líder de la Liga MX y ahora deberá enfocar su atención en el duelo ante Santos. La planificación del partido dependerá de los elementos que estén disponibles para el cuerpo técnico, mientras el conjunto mexiquense buscará darle continuidad al resultado conseguido ante Puebla.

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