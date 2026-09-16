Sergio Canales destroza a la Liga MX: “La táctica es lo peor”

El exjugador de Monterrey se quejó abiertamente del fútbol mexicano tras tres años en el país

Canales lanza fuerte crítica a la Liga MX. | Imago7.

Sergio Canales hizo un balance de sus tres años en el fútbol mexicano y puso sobre la mesa las diferencias que encontró entre la Liga MX y el fútbol español. El exjugador de Rayados señaló el aspecto táctico como uno de los puntos por mejorar en México, aunque también destacó el ritmo de los partidos, la generación de oportunidades y la cantidad de goles que se producen.

Durante una conversación con el exfutbolista Mario Suárez en El camino de Mario, el mediocampista fue cuestionado sobre lo mejor y lo peor que encontró durante su paso por México. Su respuesta apuntó directamente hacia la organización dentro del campo. “Lo peor es a nivel táctico; lo mejor es que es vertical, superatrevida, de mucha velocidad, mucha transición y muchas ocasiones”, explicó Canales.

Para el español, esas características también tuvieron impacto en sus números ofensivos. Canales recordó que durante su etapa con Monterrey alcanzó registros goleadores que no había conseguido con regularidad en España. El jugador utilizó esa producción como ejemplo de las diferencias entre ambas competiciones y de los espacios que genera el estilo de juego de la Liga MX.

Las estadísticas reflejan su participación ofensiva con Rayados donde registró 95 apariciones 41 goles y 22 asistencias desde su llegada en 2023 hasta su salida después del Clausura 2026. En Liga MX marcó 11 tantos en la temporada 2023-24, 17 durante la 2024-25 y 13 en la 2025-26.

Sergio Canales destaca la verticalidad de la Liga MX

La crítica al aspecto táctico no fue el único punto de su análisis. Canales insistió en que el campeonato mexicano tiene características que favorecen los partidos con transiciones constantes y llegadas a las porterías.

“Sobre la Liga MX hay mucho desconocimiento, pero es divertida porque es muy vertical”, explicó el futbolista, quien considera que la competencia tiene mayor nivel del que se percibe fuera de México.

El español también señaló que uno de los asuntos pendientes se encuentra fuera de la cancha. A su consideración, la Liga MX necesita una estrategia de mercadotecnia que permita incrementar su presencia internacional. Canales sostuvo que existe desconocimiento alrededor del campeonato y que una mayor exposición permitiría mostrar lo que ocurre dentro de los estadios mexicanos.

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Por último, su opinión parte de una experiencia que inicialmente no estaba dentro de sus planes. Antes de llegar a Monterrey, Canales había desarrollado prácticamente toda su trayectoria en España con clubes como Racing de Santander, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Betis. La propuesta de Rayados cambió ese recorrido en 2023.

“Jamás había pensado ir a México y fue una de las mejores experiencias de mi vida”, señaló. Antes de tomar la decisión, Canales consultó a Héctor Moreno y Andrés Guardado sobre el fútbol mexicano, Monterrey y las condiciones de vida en la ciudad. Ambos le dieron referencias sobre el club y la competencia, factores que influyeron en su llegada.

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