Mundial 2026 presume semifinales históricas con los cuatro mejores del ranking FIFA

España-Francia e Inglaterra-Argentina protagonizarán semifinales históricas: por primera vez, los cuatro mejores del ranking FIFA están entre los cuatro finalistas del Mundial 2026

Los cuatro equipos en semifinales | Claro Sports

El Mundial 2026 ya tiene definidos a los cuatro equipos que competirán por el título. España enfrentará a Francia el martes 14 de julio en Dallas, mientras que Inglaterra jugará contra Argentina el miércoles 15 en Atlanta. Los ganadores avanzarán a la final programada para el domingo 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey.

Las semifinales dejaron un dato difundido por MisterChip: por primera vez, los cuatro lugares de esta ronda pertenecen a las cuatro selecciones que ocupan los primeros puestos del ranking FIFA. La clasificación comenzó a utilizarse a finales de 1992, por lo que es la primera ocasión en más de tres décadas en la que los cuatro primeros llegan juntos a esta instancia.

Argentina inició el torneo como número uno del mundo, seguida por España, Francia e Inglaterra. Sin embargo, la clasificación provisional que se actualiza durante los partidos colocó a Francia en el primer puesto, por delante de Argentina, España e Inglaterra. El orden cambió, pero las cuatro selecciones que encabezaban la tabla antes de la competencia conservaron su lugar entre las mejores del torneo.

¿Cómo protegió la FIFA a las cuatro primeras del ranking?

La posibilidad de ver estos cruces comenzó a construirse antes del sorteo. La FIFA estableció dos rutas hacia las semifinales y utilizó el ranking publicado el 19 de noviembre de 2025 para distribuir a las cuatro selecciones mejor colocadas: España, Argentina, Francia e Inglaterra. España y Argentina quedaron en caminos opuestos, mientras que Francia e Inglaterra recibieron la misma protección entre sí.

El objetivo era evitar un enfrentamiento anticipado entre las dos primeras del ranking y aplicar el mismo principio con la tercera y la cuarta. La condición era que cada selección terminara como líder de su grupo. Al cumplir ese requisito, las cuatro quedaron distribuidas en el cuadro para no encontrarse antes de las semifinales, aunque podían cruzarse con cualquier otro rival durante las rondas de eliminación directa.

El diseño del cuadro no representó un pase automático. Francia tuvo que eliminar a Marruecos por 2-0 en los cuartos de final, España superó 2-1 a Bélgica, Inglaterra necesitó tiempo extra para vencer 2-1 a Noruega y Argentina derrotó 3-1 a Suiza después de 120 minutos. Los cuatro equipos tuvieron que ganar sus grupos y superar tres rondas de eliminación para ocupar los lugares reservados en las semifinales.

Una semifinal con cuatro campeones del mundo

La edición de 2026 será apenas la tercera en la que los cuatro semifinalistas ya habían conquistado al menos una Copa del Mundo. El primer antecedente ocurrió en México 1970, cuando Brasil, Uruguay, Italia y Alemania Federal alcanzaron la antesala de la final. Brasil eliminó a Uruguay e Italia superó a los alemanes en el partido conocido como el ‘Juego del Siglo’.

La historia se repitió en Italia 1990. Argentina eliminó al conjunto anfitrión en penales, mientras que Alemania Federal dejó fuera a Inglaterra por la misma vía. Cada participante de aquellas semifinales ya contaba con un campeonato mundial, condición que volverá a presentarse 36 años después con argentinos, franceses, españoles e ingleses.

Entre los cuatro semifinalistas de 2026 acumulan siete Copas del Mundo: Argentina tiene tres, Francia dos, España una e Inglaterra una. Además, Argentina y Francia disputaron la final de Qatar 2022, España e Inglaterra definieron la Eurocopa 2024 y los españoles también enfrentaron a Francia en la final olímpica de Paris 2024.

El inventario del ciclo reciente muestra el dominio de estas selecciones. Argentina es la campeona mundial y de la Copa América, además de haber sido subcampeona del Mundial sub 20 de 2025. España es campeona de Europa y olímpica, así como subcampeona de la Nations League. Francia fue subcampeona mundial y olímpica, mientras que Inglaterra terminó segunda en las dos últimas Eurocopas.

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