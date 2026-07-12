Julián Álvarez celebra el pase a semifinales, pero advierte a Argentina del nivel de Inglaterra

El futbolista de la Albiceleste sabe que la eliminatoria ante los ingleses será una dura batalla en busca del boleto a la final

Julián Álvarez ve a una Inglaterra con jugadores impresionantes. | Reuters

Julián Álvarez se mostró satisfecho tras la victoria de Argentina 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, que le permitió a la Albiceleste avanzar a las semifinales, en las que medirá fuerzas con Inglaterra. El delantero anotó un golazo para el 2-1 en tiempo extra, que abrió el camino al triunfo argentino y acercó al equipo a la definición por un lugar en la final.

En conferencia de prensa, Álvarez destacó su orgullo por estar entre los cuatro mejores del torneo y elogió a su próximo rival: “Muy orgulloso, obviamente de estar entre los cuatro mejores. Inglaterra sabemos que tiene unos jugadores impresionantes, que es una gran selección, que lo está haciendo muy bien, pero bueno, nosotros a recuperar, a preparar lo nuestro”.

El delantero argentino también dedicó palabras a los aficionados que acompañan al equipo en el Mundial 2026: “Después, sobre los chicos (los aficionados), obviamente que agradecerles el cariño, el apoyo, sabemos la ilusión, cómo lo viven, que siempre nos están alentando, nos están apoyando y eso nos llena de orgullo, felicidad, sobre todo a los más chicos, verlos cómo disfrutan, cómo son felices viéndonos jugar y cualquier cosa que hagamos, así que eso nos llena el alma”, agregó

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo el próximo miércoles 15 de julio a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Atlanta. El duelo promete ser un encuentro de alto nivel, con dos de las mejores selecciones de la competencia, con planteles llenos de talento y figuras destacadas.

Con la confianza de haber superado a Suiza y la motivación por avanzar a la final, Álvarez y la Albiceleste comenzarán su preparación para medirse a un equipo inglés que ha mostrado solidez y contundencia, en un choque que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Thiago Almada destaca la unión de Argentina tras vencer a Suiza

Thiago Almada destacó la fortaleza del grupo tras la victoria de Argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y señaló que la unión del plantel fue un factor importante para superar un partido que resultó más complicado de lo esperado.

“La fortaleza de este grupo es la unión que tenemos dentro y fuera del campo. El rival también juega bien y a veces no siempre vamos a jugar como queremos”, comentó el mediocampista argentino después del encuentro. Almada reconoció que el equipo aspira a dominar los partidos y conseguir resultados amplios, aunque explicó que el desarrollo del torneo ha obligado a la selección a enfrentar momentos difíciles.

“Queremos jugar bien, atacar y ganar todos los partidos 3-0, sería lo más lindo, pero a veces tenemos que sufrir, como nos ha pasado en este Mundial”, afirmó. Pese a ello, el futbolista valoró la capacidad del equipo para resolver situaciones adversas y avanzar a las semifinales. “Lo importante es que lo sacamos adelante”, concluyó.

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